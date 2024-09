Sole 24 Ore, al via gli Open Days 2024: tre giorni d'incontri per approfondire le competenze del futuro

16 settembre 2024 a

a

a

Sole 24 ORE Formazione lancia gli Open Days 2024: tre giorni di incontri in diretta streaming per approfondire le competenze del futuro



Un evento pensato per esplorare argomenti chiave di attualità come le sfide del mercato del lavoro e della digitalizzazione e le nuove frontiere dell’ESG insieme a professionisti del settore e giornalisti de Il Sole 24 Ore



Roma, 16 settembre 2024 - Tre giornate di incontri in live-streaming dedicati ai trend professionali più rilevanti, con interventi da parte di esperti di spicco su temi di attualità come la Digital Innovation, l'Intelligenza Artificiale, l’ESG e l’HR. Sono gli “Open Days, Open Minds” di Sole 24 ORE Formazione, un evento che prenderà il via il 17 settembre e si chiuderà il 19 settembre, nel quale verranno approfonditi temi chiave come la consulenza strategica, le sfide delle nuove professioni e della transizione digitale.



Nel corso delle tre giornate, parteciperanno tra gli altri: Fulvio Peppucci (Direttore Generale del Sole 24 ORE Formazione), Luigi Riva (Presidente di Strategic Management Partners e Presidente Assoconsult Confindustria), Matilde Marandola (Presidente dell’Associazione Italiana per la Direzione del Personale), oltre che autorevoli firme de Il Sole 24 Ore.



“In un contesto professionale in continua evoluzione, il nostro obiettivo è offrire strumenti concreti per preparare manager, professionisti e giovani a cogliere le opportunità emergenti, soprattutto in ambiti cruciali come la Digital Innovation, l'ESG e l'Intelligenza Artificiale”, dichiara Fulvio Peppucci, Direttore generale di Sole 24 ORE Formazione “Da questo punto di vista la formula “Open Days, Open Minds” 2024 rappresenta un'occasione unica per esplorare e comprendere le tendenze più avanzate insieme a professionisti autorevoli”.



Pensato per chi vuole comprendere e padroneggiare le tendenze più avanzate nel business contemporaneo, l’evento approfondisce temi chiave nell’arco delle tre giornate, offrendo spunti di analisi sui fenomeni emergenti su cui focalizzare l’attenzione e soluzioni concrete per essere pronti alle sfide professionali di domani.



Il 17 settembre - Le sfide di fare business - sarà dedicato alle sfide del business contemporaneo, con focus sull’evoluzione della consulenza strategica, reputation, lobbying, e crisis management, la rivoluzione digitale nel sales e management sanitario e farmaceutico. Questo modulo vedrà la partecipazione di Fulvio Peppucci, Direttore Generale di Sole 24 ORE Formazione, e dei coordinatori scientifici dei programmi didattici.



Sempre il 17 settembre - Rivoluzione ESG: nuove sfide e nuove professionalità – incontro in cui si parlerà della rivoluzione ESG e delle nuove professionalità legate al settore dell’Environmental, Social and Governance. Laura La Posta, Caporedattrice de Il Sole 24 Ore, discuterà delle opportunità legate a sostenibilità aziendale, CSR, e Diversity, Equity & Inclusion, fornendo strumenti per affrontare questo cambiamento.



Il 18 settembre sarà totalmente dedicato al mondo dell’AI - Intelligenza Artificiale, un’opportunità straordinaria che ridefinisce il fare Business e la Digital Transition.

L'intelligenza artificiale non è più una semplice tecnologia emergente: è la forza motrice che sta ridefinendo le strategie, i modelli di business e l'organizzazione delle imprese. In questo talk esclusivo, Luca Tremolada, Data Journalist de Il Sole 24 Ore, illustrerà le straordinarie opportunità offerte dall'AI e le sfide cruciali che essa presenta. Con un focus su temi vitali come AI, Management e Comunicazione, Cybersecurity e Data Science, scoprirete come l'AI sta trasformando il marketing, l'e-commerce e il CRM, potenziando le competenze digitali e aprendo nuove frontiere per il Venture Building basato su AI.



L’ultima giornata, il 19 settembre, sarà dedicata al tema della People Strategy - Oltre l'HR: la People Strategy tra formazione continua e Personal Development.

Siamo all'inizio di una nuova era dove intelligenza artificiale e persone devono imparare a collaborare. Il successo, sia aziendale che personale, dipenderà dalla capacità di trasformare le competenze attuali in un valore aggiunto, potenziato dalla tecnologia. Questo talk esclusivo, guidato da Roberto Ravagnani, Equity Partner di Key2People, insieme agli esperti di Sole 24 ORE Formazione, offrirà insight pratici su come le organizzazioni possano gestire con successo questa transizione e le persone possano sviluppare al meglio le loro competenze.



Gli eventi sono gratuiti e aperti a studenti, manager e professionisti interessati ad approfondire le competenze richieste dal mercato del lavoro futuro.

Per iscriversi e partecipare agli “Open Days, Open Minds”, è possibile visitare il sito: Open Days Sole 24 ORE Formazione.