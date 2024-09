Editoria, Andrea Riffeser Monti esprime soddisfazione per il via in Parlamento al confronto sulla nuova legge del sistema-informazione

17 settembre 2024 a

Il Presidente della Federazione Italiana Editori di Giornali, Andrea Riffeser Monti, esprime soddisfazione per la decisione della maggioranza di Governo – ripetutamente sollecitata dagli editori di giornali – di avviare in Parlamento il confronto per definire una nuova legge sul sistema dell’informazione che tenga conto delle profonde trasformazioni e degli stravolgimenti intervenuti nel settore.

L’aggravarsi dello stato di crisi dell’informazione quotidiana e periodica e il venir meno del Fondo Straordinario per l’editoria, minacciano la centralità e l’importanza delle redazioni dei giornali, sempre presenti sul territorio, fonte primaria di notizie per tutto il settore, e la possibilità di produrre, con foliazioni adeguate e lo spazio necessario, informazione di qualità per i cittadini lettori, sia sulla carta stampata, sia on line.

Andrea Riffeser Monti ha, poi, confermato la massima disponibilità della Federazione a collaborare con le Istituzioni auspicando tempi rapidi per la conclusione dei lavori.