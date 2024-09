De Montel - Terme di Milano: il progetto per il sociale a servizio del territorio

19 settembre 2024 a

a

a

A pochi mesi dall’inaugurazione di De Montel – Terme di Milano, il più grande parco termale urbano d’Italia che vedrà la luce nel cuore del quartiere di San Siro, sono state delineate, insieme al Municipio di pertinenza, le linee guida che definiscono la collaborazione della struttura con il tessuto sociale del territorio.

Il nuovo complesso fa parte del gruppo Terme & SPA Italia che riunisce alcuni dei più importanti siti termali e SPA del territorio nazionale, tra i quali le Terme di Saturnia Natural Destination, iconico e riconosciuto centro del benessere nel cuore della maremma toscana. L’importante intervento di rigenerazione urbana, di recupero architettonico e funzionale di 16 mila metri quadri di struttura all’origine del progetto rientra nella partecipazione nel 2017 del Comune di Milano al programma internazionale denominato “Reinventing Cities”, proposto dalla rete di metropoli C40 “Cities Climate Leadership Group”, che collega oltre 90 città delle più grandi del mondo per individuare e porre in essere nuove iniziative, programmi e strategie volte a limitare e a contrastare efficacemente gli effetti del cambiamento climatico in atto attraverso azioni urbane innovative.

Grazie a questo, è stato possibile riconvertire l’intera area, restaurarne gli edifici e creare un polo per il benessere recuperando la sorgente di acqua termale a 396 metri di profondità che sgorga proprio nel parco, conosciuta da oltre 200 anni. Nell’ambito della Convenzione collegata al bando, De Montel – Terme di Milano e il Comune hanno sottoscritto un protocollo che dà il via ad una serie di interventi, iniziative sociali e culturali a vantaggio del territorio.

Un impegno in linea anche con l’approccio di sostenibilità del fondo Infrastrutture per la Crescita – ESG di Azimut Libera Impresa Sgr, che si focalizza sugli investimenti nel settore delle infrastrutture sociali capaci di realizzare una reddittività di lungo periodo per gli investitori e determinare ricadute sociali positive sulla collettività, e che ha reso possibile la realizzazione di De Montel – Terme di Milano con un investimento di oltre 50 milioni di euro. L’accordo mira a promuovere lo sviluppo di eventi e di attività a carattere sociale, culturale e benefico, riservando particolare attenzione alle categorie più fragili, come anziani, disabili e giovani, nonché la definizione di tariffe concordate per alcune fasce di cittadini, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto della comunità dell’ampio quartiere di San Siro.

Un ulteriore punto di forza della collaborazione sarà la gestione e l’organizzazione di momenti di incontro con le scuole milanesi per trasferire alle fasce più giovani la cultura del benessere e della totale sinergia con l’essenza naturale dell’acqua termale, condividendo anche l’esperienza dell’orto progettato all’interno del parco termale. A vantaggio dei cittadini milanesi di età superiore ai 65 annisaranno applicate tariffe agevolate. Queste iniziative riflettono un impegno concreto verso l’inclusività e la cura del benessere di tutti i cittadini, con un particolare riguardo per coloro che si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità.

De Montel – Terme di Milano nasce distinguendosi da subito per diverse azioni mirate alla sostenibilità sociale e ambientale, come il controllo delle emissioni di CO2, la compensazione dell’impatto climatico attraverso la piantumazione di alberi nelle aree circostanti, l'installazione di pannelli solari per la produzione e l’utilizzo di energia rinnovabile e di materiali ecosostenibili per l’edilizia, il riutilizzo di

acqua piovana per scopi funzionali e la creazione di diverse soluzioni per facilitare la mobilità sostenibile per l’accesso al nuovo parco termale. Il legame con il territorio rappresenta un aspetto fondamentale e inscindibile del progetto, che sin dal principio anela a creare una sinergia profonda con la comunità cittadina. L’obiettivo è quello di contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile della zona, arricchendo il tessuto sociale ed economico circostante. Ogni azione progettata è stata pensata per generare un impatto positivo e duraturo che promuova la crescita collettiva e il benessere della città. Un principio che guida tutte le iniziative, presenti e future, assicurando un’evoluzione in totale armonia con le esigenze della comunità e con la vocazione del territorio stesso.