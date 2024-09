Base Digitale Group presenta 4Cheque Hospitality

La soluzione veloce, sostenibile, privacy compliant che riduce i tempi di attesa e migliora la costumer experience del check-in in hotel

Nel corso degli ultimi anni l’innovazione tecnologia ha profondamente trasformato anche il settore del turismo il turismo. Una vera e propria rivoluzione ha investito il settore: le ‘piattaforme’ hanno reso estremamente facili e veloci per i clienti una serie di operazioni che hanno contribuito alla crescita dei volumi e del valore dell’intero comparto. Questa “rivoluzione” non ha interessato solo il versante del cliente, ma anche e sempre più i complessi processi di backoffice, rendendoli più rapidi, efficienti, smart e anche sostenibili.

Base Digitale -realtà completamente italiana, con oltre 800 dipendenti, che sta guidando la trasformazione tecnologica introdotta dall’IA nel settore delle piattaforme gestionali, anzitutto quelle bancarie- affianca le imprese del turismo, proponendo 4Cheque Hospitality, soluzione dedicata all’ambito dell’hotellerie e che nasce dalla pluriennale esperienza nella gestione ottimizzata di ogni tipologia di documento presentata al front desk delle banche.

Grazie all’acquisizione e la decodifica dei vari documenti di identità, compresi i passaporti, tramite l’utilizzo di un desktop scanner, il processo di check-in risulta più veloce ed efficiente. Progettato per essere facilmente integrabile e soprattutto ready to use, 4Cheque Hospitality consente inoltre una migliore custumer experience dell’ospite riducendo i tempi di attesa e rendendo più snello e professionale la fase di check-in. Il processo standardizzato di 4Cheque Hospitality, che prevede l’eliminazione automatica dei dati e la restituzione immediata del documento, senza necessità di copie cartacee, consente di essere totalmente privacy compliant.

Queste caratteristiche lo rendono non solo più sicuro, ma anche sostenibile e green, riducendo l'uso di carta e minimizzando l'impatto ambientale.Anche la gestione dei consensi privacy è stata semplificata attraverso la digitalizzazione: grazie all’utilizzo di una tavoletta grafometrica, l’ospite potrà fornire le sue preferenze per il trattamento dei suoi dati e il tutto sarà archiviato automaticamente.

Base Digitale estende inoltre il proprio supporto al settore turistico offrendo soluzioni avanzate per ottimizzare la gestione dei processi aziendali e migliorare l’esperienza del cliente. Un esempio significativo è l’implementazione della piattaforma Omnicanale per Contact Center da parte di uno dei maggiori tour operator italiani, utilizzata per gestire in modo efficiente i servizi di prenotazione e customer care rivolti sia alle agenzie turistiche che ai clienti finali.

La piattaforma permette di gestire in modo integrato tutti i canali di contatto, come WhatsApp, chat, email, telefono e social media, attraverso un’unica interfaccia Questa gestione centralizzata consente agli operatori di visualizzare e rispondere rapidamente alle richieste dei clienti, migliorando l’efficienza operativa e offrendo una risposta tempestiva e coerente su tutti i canali, riducendo significativamente i tempi di attesa. Un ulteriore punto di forza della piattaforma è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per supportare attivamente gli operatori. Grazie a un sistema di trascrizione delle conversazioni, l'AI è in grado di generare praticamente in tempo reale, riassunti dettagliati delle interazioni tra operatore e cliente, consentendo una gestione più efficiente delle richieste e facilitando il follow-up. Questa tecnologia non solo semplifica il lavoro degli operatori, ma migliora anche la qualità del servizio, mantenendo una traccia accurata delle comunicazioni e ottimizzando la risoluzione delle problematiche in modo proattivo.

Recentemente, questo importante tour operator ha scelto di trasferire l’intera infrastruttura tecnologica del proprio contact center nel cloud di Base Digitale, ottenendo significativi vantaggi economici e operativi, tra cui maggiore flessibilità, riduzione dei costi e ottimizzazione complessiva delle operazioni. Base Digitale non solo fornisce la piattaforma tecnologica, ma offre anche linee e numerazioni telefoniche, agendo come unico interlocutore per il cliente. Questo approccio integrato semplifica ulteriormente la gestione delle comunicazioni, garantendo una soluzione completa e chiavi in mano.

Base Digitale prosegue nello sviluppo di soluzioni innovative che rispondono alle sfide del settore turistico, supportando le imprese nella loro trasformazione digitale con tecnologie avanzate che migliorano l’efficienza operativa e l’esperienza del cliente, rendendo le interazioni più rapide, integrate e personalizzate.