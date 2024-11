Braciami ancora: dalle bistecche alle tartare, la classifica delle 50 migliori "steak house" d'Italia

14 novembre 2024 a

a

a

Buone notizie per i buongustai e gli amanti della carne: è arrivata la classifica aggiornata di Braciami ancora delle migliori 50 Steak House d'Italia. Si tratta di locali che brillano per qualità, competenza e anche innovazione nei confronti di pietanze come bistecche, burger, tartare e tagliate che di norma fanno rima con tradizione. Spesso, ma non sempre.

A guidare l'elenco i Due Cippi di Saturnia e la Braseria di Osio Sotto (Bergamo). La Toscana con nove ristoranti è la regione con più riconoscimenti. Nella Top 50 del network. con oltre un milione di follower sui social, la classifica assegna a ogni ristorante delle "fiamme" di merito, da "ottimo livello" (una fiamma) a "eccellente" (due) fino a "straordinario" (tre). Gli esperti hanno considerato anche ricerca degli allevamenti virtuosi, servizio e competenza in sala, tecniche di cottura, qualità della cantina.

"L'Italia si conferma una nazione dove, da Nord a Sud, il concept delle Steak House viene molto apprezzato. Il livello è molto alto e cresce costantemente. Il desiderio da parte degli italiani di mangiare della carne di qualità è sempre più sentito e questa classifica vuole fornire una mappa delle eccellenze su questo settore", racconta Michele Ruschioni, giornalista e fondatore di "Braciami Ancora". Le Tre Fiamme di Braciami Ancora, massimo riconoscimento di questa classifica, vanno a due ristoranti. I Due Cippi di Saturnia, in provincia di Grosseto, e La Braseria a Osio Sotto, provincia di Bergamo. Qui il culto della brace, la cura del dettaglio, le abilità nella cottura della carne e la filosofia sul quale poggiano il loro lavoro non hanno eguali. Nove i ristoranti che ottengono le Due fiamme di Braciami Ancora: Bifro' a Torino (che si porta a casa anche il premio Miglior Cantina 2025); Bifulco a Ottaviano (Napoli); Via di Guinceri a Vicariello (Livorno); Antica Trattoria del Reno a Bologna (premiato anche come Ristorante con il Miglior Servizio 2025); Asina Luna a Peschiera Borromeo (Milano); La Griglia di Varrone a Milano; Rocco Caggiano il Sapore del Fuoco a Grottaminarda (Avellino); Matigusta a Marina di Altidona (Fermo); Trattoria dall'Oste a Firenze. La regione più premiata à la Toscana con 9 ristoranti, segue la Lombardia con 7, la Campania con 6, la Sicilia con 5 e il Lazio con 4. Premiate due Steak House isolane, rispettivamente a Ischia (Al Vecchio Capannaccio) e Panarea (da Antonio il Macellaio).