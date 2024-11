Enel illumina di rosso la facciata della sede del CNEL nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne

All'inaugurazione dell'intervento di illuminazione artistica di Villa Lubin, sede storica del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, hanno partecipato Francesca Gostinelli, Responsabile di Enel X Global Retail, e Renato Brunetta, Presidente del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro

25 novembre 2024 a

a

a

"In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne ribadiamo il forte impegno di Enel a favore di una società inclusiva, sicura e rispettosa della persona, illuminando di rosso la facciata di Villa Lubin, storica sede di pregio artistico del Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro” ha dichiarato Francesca Gostinelli, Responsabile Enel X Global Retail “Un progetto di illuminazione in sinergia con il CNEL che valorizza il patrimonio artistico del Paese e lancia un messaggio di solidarietà attraverso la luce, come simbolo di libertà che elimina il buio e l’oscurità, per ribadire quanto sia importante essere uniti nel combattere e nel non giustificare mai forme di comportamenti violenti nei confronti delle donne”

"Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il CNEL si illumina di rosso, come segno visibile di solidarietà e di sensibilizzazione. Lo facemmo già l’anno scorso, dando poi il via a un impegno concreto di analisi e di proposta che si è sviluppato nei mesi a seguire. Oggi ripetiamo quel gesto simbolico, volto a mantenere alta l’attenzione su un fenomeno tanto inaccettabile quanto difficile da estirpare. Un gesto simbolico che realizziamo grazie alla sponsorizzazione tecnica di ENEL, a cui va il mio più sincero ringraziamento. Sempre grazie ad ENEL si inaugura oggi anche l’illuminazione artistica in via permanente della facciata di Villa Lubin, con un importante e innovativo intervento di valorizzazione dell’edificio. È un momento di sinergia tra un’istituzione di rango costituzionale e una delle più prestigiose aziende italiane, che rappresenta un caso davvero esemplare e virtuoso di incontro e di collaborazione tra pubblico e privato”. È quanto ha dichiarato il presidente del CNEL Renato Brunetta in occasione dell’illuminazione di rosso della facciata di Villa Lubin, nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.