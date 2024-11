Enav, nuovo cliente internazionale: siglato un contratto con il Nepal

27 novembre 2024 a

Il Gruppo ENAV continua ad espandersi nel mercato estero esportando i propri prodotti e know-how nel campo della gestione del traffico aereo. Attraverso la propria controllata IDS AirNav, società leader a livello globale nei sistemi di gestione delle informazioni aeronautiche, ENAV si è aggiudicata un contratto con un nuovo cliente, la Civil Aviation Authority of Nepal, (CAAN), per la fornitura e l’assistenza di un avanzato sistema di gestione delle informazioni aeronautiche.CAAN è responsabile dell’aviazione civile e dei servizi alla navigazione aerea sui circa 150.000 Km quadrati di spazio aereo e sui34 aeroporti operativi del Nepal.

La commessa prevede la messa in esercizio dei sistemi AMHS (Aeronautical Message Handling System) e CRONOS, la piattaforma per la diffusione delle informazioni aeronautiche, quali i NOTAM (NOtice To Air Men) per informare gli equipaggi di volo sulle condizioni lungo la rotta, sull’efficienza delle radioassistenze e su eventuali variazioni sulla disponibilità di spazi aerei o piste in uso, i dati meteo e i bollettini informativi pre-volo. CRONOS, un archivio digitale ad alte prestazioni e ad alta disponibilità, grazie all’integrazione col sistema di messaggistica AMHS, governa e facilita lo scambio delle informazioni aeronautiche, semplificandone la lettura e la diffusione tra tutti gli stakeholders del trasporto aereo come aeroporti, compagnie aeree, forze aeree e servizi meteorologici.Il sistema sarà operativo entro il 2025.

Nel solo 2024, fino ad oggi, dopo il Nepal ENAV ha acquisito nuovi clienti esteri quali le Isole Fiji, la Repubblica Domenicana, la Tunisia, il Kosovo e la Cambogia e anche in Italia ha sottoscritto un contratto con TELEDIFE (Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate del Ministero della Difesa) per l’istallazione del nuovo radar della base militare di Sigonella. Il Gruppo ENAV è già presente in circa 100 paesi nel mondo ed ha un’offerta commerciale completamente integrata che va dalla fornitura e installazione di piattaforme tecnologiche alla consulenza e training in ambito aeronautico.