Alla Sala della Regina proiezione in anteprima del documentario di Claudia Conte dedicato agli attentati del 7 ottobre 2023

Ieri pomeriggio una gremitissima Sala della Regina della Camera dei Deputati ha ospitato la proiezione in anteprima del documentario "La Voce di Israele", realizzato dalla giornalista e scrittrice Claudia Conte e prodotto da Keren Kayemeth LeIsrael Italia.

L’evento è stato promosso dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati con il patrocinio di UCEI, Comunità Ebraica di Roma, Fondazione Museo della Shoah, UGEI, Federazione delle Associazioni Italia/Israele.

Il reportage è dedicato alla memoria degli attentati del 7 ottobre del 2023 ad opera dall’organizzazione terroristica di Hamas, che hanno sconvolto e segnato profondamente non solo il popolo di Israele ma anche la storia recente, suscitando dolore e sgomento in tutto il mondo.

Attraverso immagini e testimonianze dirette dei familiari delle vittime, il reportage offre uno sguardo intimo e profondo sugli eventi che hanno colpito Israele.

La proiezione è stata seguita da un intervento di Liri Eitan Drai (Direttrice KKL ITALIA) e da una tavola rotonda dibattito con la partecipazione di Claudia Conte, istituzioni, giornalisti, esperti e rappresentanti della comunità israeliana e internazionale, tra cui l’on. Federico Mollicone (Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati); l’on. Edmondo Cirielli (Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale); Roberto Massucci (Questore di Roma); Noemi Di Segni (Presidente UCEI); Mario Venezia (Presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma); Victor Fadlun e Antonella Di Castro (Vicepresidente Comunità Ebraica di Roma); i giornalisti David Parenzo, Antonino Monteleone, Luca Spizzichino (Presidente UGEI).

“L'attacco terroristico del 7 ottobre 2023 non è stato solo un'aggressione a Israele, ma un attacco ai valori universali di libertà, dignità e pace, che noi, come nazione e come comunità internazionale, abbiamo il dovere di difendere”. Queste le parole dell’On. Cirielli che prosegue:

“La Voce di Israele' di Claudia Conte è un'opera che testimonia con forza il coraggio, la resilienza e l'identità del popolo israeliano; rende giustizia alle vittime e rafforza l'impegno di tutti noi contro ogni forma di terrorismo.”

“La Voce di Israele è uno strumento di diplomazia culturale, attraverso le emozioni vuole promuovere il dialogo interculturale e riflessioni per affrontare sfide globali come il terrorismo e l’antisemitismo auspicando stabilità nel Medio Oriente ormai infiammato su molti fronti. Per questo lavoro ho subito attacchi personali e contestazioni, ma dopo essere stata nei luoghi della strage del 7 ottobre con i familiari delle vittime e degli ostaggi ho ritenuto necessario lanciare un appello alla memoria e alla solidarietà.” Queste le parole di Conte.

"Il 7 ottobre 2023 ha rappresentato per il popolo israeliano e non solo, una delle pagine più drammatiche e buie della propria storia e della storia contemporanea - dichiara Mollicone che prosegue - Il documentario testimonia la disumana aggressione, vero e proprio atto di guerra che lo scorso anno Hamas ha perpetrato contro la popolazione ebraica. Non dimenticheremo mai le migliaia di civili inermi, donne e bambini rapiti e uccisi in quelle terribili di giornate, anche oggi in questa sede, al di là dell'anniversario rivolgo la mia più sincera vicinanza a tutte le famiglie di ostaggi e alle comunità ebraiche".