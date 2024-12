Beatrice Gherardini, "Glow up secrets": il nuovo format video della beauty star

04 dicembre 2024 a

Dal 9 dicembre sarà disponibile on line “Glow up secrets”, nuovo progetto video di Beatrice Gherardini, la beauty star, make-up artist e life coach più seguita su Tik Tok italia con oltre 1,6 milioni di followers, diventata un vero e proprio punto di riferimento quotidiano per la sua enorme e fidelizzata community nel complesso oltre 3 milioni di seguaci. Il nuovo format s’inserisce all’interno del progetto “la bellezza inizia nel momento in cui scegli di essere te stessa” che intende essere al tempo stesso un manifesto e uno slogan forte e chiaro, con l’intento di rendere omaggio alla bellezza dell’universo femminile in tutte le sue forme attraverso i segreti e il linguaggio del make- up e attraverso la consapevolezza e l’accettazione della propria persona.

Considerata come una delle beauty maker e make-up artist più amate e seguite sui social Beatrice Gherardini , autrice del libro “Tutti i trucchi del Make up” e fondatrice della Beatrice Gherardini Academy, è un concentrato di sana positività e di entusiasmo, un’energia frizzante e contagiosa che è riuscita a trasmettere nel quotidiano al pubblico che la segue, attraverso consigli preziosi e contenuti mirati a valorizzare la bellezza femminile grazie al trucco, momento quotidiano di fondamentale importanza nella vita di ogni donna indipendentemente dall’età.

“Glow up secrets” è uno speciale progetto a cui sono molto legata – dichiara Beatrice Gherardini – l’ho concepito come uno speciale videocorso con dei contenuti di autotrucco in cui unisco la passione per il make-up e il desiderio di condividere le mie conoscenze con altre donne. L'idea è stata plasmata dalla volontà di rendere l'arte del trucco accessibile a tutte, dai livelli base a quelli più avanzati. Osservando la mancanza di risorse inclusive nel settore, ho deciso di creare un corso adatto a donne di ogni età, offrendo loro un percorso dettagliato che copre le diverse tecniche e prodotti ideali per ogni tipo di pelle. Sono convinta che il make-up non sia semplicemente truccarsi, ma prendersi cura di sè, sperimentare e valorizzarsi, è sentirsi bene con sé stessi e con gli altri. Prendetevi del tempo, abbiate cura di Voi, valorizzate il vostro corpo e nutrite la Vostra anima, in questo il make up può essere un prezioso alleato in grado di farvi sentire bene, affrontando la vita quotidiana con la giusta energia. Ogni donna deve sentirsi libera di esprimere la propria personalità anche attraverso il trucco Quel momento in cui ci trucchiamo è un momento sacro, quasi un rito che deve essere solo per noi, una coccola per sentirci meglio e affrontare la giornata con l'energia giusta, nel migliore dei modi”

Attraverso il nuovo progetto video e grazie al suo libro “Tutti i trucchi del make-up", Beatrice, in maniera semplice e con assoluta professionalità e competenza, affronta le molteplici sfumature legate al mondo del make-up, accompagnando l’universo femminile in questo straordinario viaggio volto alla creazione di look passo dopo passo. Un omaggio al tempo stesso rivolto a tutte le donne, da chi è alle prime armi sino alle più esperte del make-up o a chi vuole conoscere qualche tricks in più, sempre con un linguaggio chiaro e comprensibile a tutti.

“Sono veramente entusiasta di questo nuovo progetto in video – prosegue Beatrice Gherardini e sono estremamente felice di poterlo condividere con tutto il mio pubblico che mi ha sempre sostenuto fin qui e che conosce il mio percorso. Non ho mai dato retta a l'odio in rete e a chi mi attaccava per la mia pelle e per l'acne, ho imparato l'importanza di amarmi per quello che sono e senza nascondere le mie cicatrici. Sono diventata make up artist e life coach, cercando di superare delle convenzioni limitanti andando oltre il semplice make up e abbracciando un approccio olistico che miri a sottolineare che la bellezza va oltre l'aspetto esteriore, incoraggiando le donne a sentirsi bene sia dentro che fuori. Ricordiamoci che la vera bellezza comincia sempre nel momento in cui decidiamo di essere noi stesse. Nulla nella vita ci può limitare se non noi stessi! Amatevi per quello che siete e portate con fierezza i segni delle vostre battaglie perché vi hanno reso le persone uniche e magnifiche che siete oggi”

Beatrice attraverso questo speciale progetto concepito come un videocorso ci guida nel personale viaggio del make-up, aiutandoci nella scelta del prodotto più adatto in base al nostro tipo di pelle o alla conformazione del nostro viso, ci illustra e spiega gli strumenti e la corretta gestualità con cui vanno utilizzati, svelandoci tanti beauty hack per rendere il momento del make up più semplice e funzionale. Tra consigli, veri e propri turorial, chicche del mestiere e piccoli segreti per rendere il momento del make-up unico, attraverso i beauty hacks consigliati da Beatrice tutto sarà così più semplice e scorrevole.

Solare, sorridente e dinamica Beatrice, 29 anni, inizia a rubare pennelli e ombrelli alla madre sin da bambina. La passione per il make-up diventa forte in adolescenza e quando frequenta l'università scopre di voler esprimere la sua passione anche attraverso i social media. Dopo aver frequentato l'accademia del make-up apre così Tik Tok per dare sfogo alla sua creatività diventando in pochissimi anni la più seguita in assoluto sulla piattaforma una vera e propria numero 1 nel settore, raggiungendo oltre 3 milioni di followers complessivi in pochissimi anni. Beatrice condivide anche su Instagram con la sua numerosissima community di persone che la seguono, l'amore per i trucchi, rispondendo a dubbi, domande e dando preziosi consigli sempre con messaggi positivi. La crescita personale e L'amarsi per come si è sono temi preziosi e fondamentali che Beatrice cerca di trasmettere da sempre in suo contenuto.