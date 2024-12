Pranzo solidale di Santo Stefano con comunità di Sant' Egidio e Humanitas. Madrina Claudia Conte

26 dicembre 2024 a

Sarà la piccola chiesetta di Sant'Anna al Porto a Salerno ad ospitare l'iniziativa di solidarietà “Aggiungi un posto a tavola”, promossa dalla Comunità di Sant'Egidio e dall’Humanitas. Madrina la giornalista e Ambasciatrice di Pace Claudia Conte, da sempre in prima linea per aiutare le persone fragili. Insieme ai volontari della Comunità di Sant' Egidio, presenti anche i volontari di Universo Humanitas che, con il presidente Roberto Schiavone di Favignana e la responsabile del Dipartimento Farmaceutico Miriam Mazza, si occuperanno di preparare il pranzo di Santo Stefano nella cucina mobile dell'associazione Universo Humanitas e distribuirlo all'interno della chiesa addobbata per l'occasione. Saranno inoltre consegnati doni natalizi a tutti gli ospiti e Brindisi finale per augurare a tutti buon anno.

“La solidarietà non va in vacanza. Obiettivo del pranzo di Santo Stefano è combattere la solitudine, regalare momenti di felicità e di spensieratezza a chi è stato provato dalle asperità della vita. Come sempre il volontariato rappresenta il volto più bello dell’Italia e i volontari sono grandi eroi silenziosi” queste le parole di Claudia Conte

"Sarà una grande tavola - commenta Roberto Schiavone di Favignana - ci saranno oltre 120 commensali. Nostro obiettivo dare ad ognuno l'abbraccio di una grande famiglia per dire che nessuno sarà mai solo".

L'appuntamento è a partire dalle ore 13 alla chiesa di Sant'Anna al Porto il giorno 26 Dicembre 2024