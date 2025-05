Dal 6 maggio prende il via il Campus del 38° Master Publitalia ’80

Inizierà martedì 6 maggio il Campus propedeutico del 38° Master Publitalia ’80 in Marketing, Digital Communication e Sales Management, un format esclusivo pensato per anticipare l’esperienza formativa degli studenti ammessi alla nuova edizione, in partenza a settembre. Il Campus, con incontri settimanali fino a luglio, è progettato per offrire fin da subito ai partecipanti un contatto diretto con la cultura d’impresa, la strategia e la comunicazione contemporanea.

Un Master che non ha eguali in Italia, per continuità, posizionamento e risultati. Dal 1988 a oggi ha formato oltre 1.000 professionisti del marketing e della comunicazione, molti dei quali oggi ricoprono ruoli di vertice in aziende italiane e internazionali. L’unicità del percorso si fonda su una didattica che unisce rigore accademico, approccio pratico e una rete viva di oltre 500 aziende partner, grazie a una collaborazione consolidata con sei prestigiose Università milanesi. Grazie a questo modello, il 98% degli studenti trova occupazione dopo il Master, con stage garantiti per tutti entro la fine della didattica in aula.

I protagonisti del Campus

Durante il Campus interverranno figure di rilievo del mondo aziendale e dei media, come:

• Alessandro Amadori, fondatore di Coesis Research e docente universitario, che guiderà un modulo sul pensiero logico e strategico;

• Fabiana Andreani, esperta di orientamento professionale e comunicazione digitale, che condurrà un modulo dedicato al personal branding e all’uso strategico dei social per la carriera;

• Alfonso Cometti, TV commissioning producer di Mediaset, che accompagnerà gli studenti in una riflessione concreta sul valore della narrazione e dell’innovazione nei media.

A questi si affiancheranno anche i professionisti delle principali realtà del gruppo, tra cui Publitalia, Mediamond, Mediaset Infinity, Dr Podcast, l’area di marketing strategico Mediaset, oltre a rappresentanti delle aziende sponsor, coinvolti in workshop, project work e business case.

Il Campus rappresenta un’opportunità immersiva che rafforza la proposta formativa del Master: un ponte reale verso il mondo del lavoro, con attività che anticipano i contenuti delle lezioni ufficiali e potenziano le competenze trasversali richieste oggi dalle imprese.