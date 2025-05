Celebrata a Cinecittà la 70ᵃ edizione dei Premi David di Donatello: trionfa Vermiglio di Maura Delpero

Si è svolta nel leggendario Teatro 5 di Cinecittà la 70ᵃ edizione dei Premi David di Donatello, trasformando per una notte il “tempio” della grande cinematografia nazionale e internazionale nella casa del cinema italiano. A condurre la cerimonia sono stati Elena Sofia Ricci e Mika, in una serata che ha celebrato il talento, la creatività e la forza narrativa del nostro cinema.

A conquistare il titolo di Miglior Film è stato Vermiglio, diretto da Maura Delpero, che ha ottenuto anche il riconoscimento per la Miglior Regia. A brillare tra i nuovi talenti è stata Margherita Vicario, premiata per il Miglior Esordio alla Regia con Gloria!.

La giovane Tecla Insolia ha ricevuto il David come Migliore Attrice Protagonista per la sua intensa interpretazione ne L’arte della gioia, film che ha visto premiata anche Valeria Bruni Tedeschi come Migliore Attrice Non Protagonista. Elio Germano ha invece vinto il premio come Miglior Attore Protagonista per il suo ruolo in Berlinguer - La grande ambizione, mentre Francesco Di Leva è stato riconosciuto come Miglior Attore Non Protagonista per Familia.

Il David per il Miglior Documentario – Premio David Cecilia Mangini è andato a Lirica Ucraina di Francesca Mannocchi, mentre il David Giovani ha premiato Napoli – New York di Gabriele Salvatores. Il Miglior Film Internazionale è stato Anora di Sean Baker, distribuito da Universal Pictures International Italy. Il David dello Spettatore, riservato al film italiano con il maggiore successo al botteghino, è stato assegnato a Diamanti di Ferzan Özpetek.

Grande emozione per il David alla Carriera consegnato a Pupi Avati, figura centrale del nostro cinema, e per i due David Speciali attribuiti a Ornella Muti e Timothée Chalamet. A Giuseppe Tornatore è andato infine il Premio Speciale Cinecittà David 70, riconoscimento istituito per celebrare questa importante edizione del premio. Una serata indimenticabile che ha reso omaggio al passato, al presente e al futuro del cinema italiano, tra applausi, emozioni e storie capaci di attraversare il tempo.