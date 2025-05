DEKRA entra nel campionato del Mondo FIM MotoE™️ al fianco del team SIC58 con il pilota Raffaele Fusco

DEKRA annuncia con entusiasmo la nuova partnership siglata con la squadra corse SIC58 di Paolo Simoncelli, entrando nel mondo del FIM World Championship Grand Prix – Classe MotoE™️ per la stagione 2025. Protagonista in pista sarà il giovane talento Raffaele Fusco, pilota ufficiale del team, che porterà i colori DEKRA nel campionato elettrico più innovativo del motociclismo. La collaborazione nasce con l’obiettivo di rafforzare il messaggio di DEKRA sull’importanza della sicurezza e sostenibilità, due valori fondamentali che trovano nella MotoE™️ la massima espressione tecnologica e ambientale. La scelta di supportare un giovane pilota appassionato come Fusco sottolinea l’impegno verso un futuro più consapevole e responsabile. Con questa iniziativa, DEKRA rafforza la propria presenza nel mondo motorsport come ambasciatore di innovazione, sicurezza e responsabilità ambientale.

Per il Presidente Toni Purcaro: “Siamo orgogliosi di entrare nel mondo della MotoE™️ insieme al Team SIC58, una realtà che rappresenta passione, impegno e visione. Questa partnership ci consente di rafforzare il nostro messaggio di responsabilità verso l’ambiente e la sicurezza, due pilastri che guidano ogni nostra azione. Sostenere un giovane pilota come Raffaele Fusco, in un campionato che guarda al futuro della mobilità, significa credere nel talento e nell’innovazione sostenibile. È un passo naturale per DEKRA, che da sempre mette competenza e integrità al servizio di un progresso più consapevole”.

Il logo DEKRA sarà ben visibile sulla tuta da gara di Raffaele Fusco e presente durante tutte le tappe del campionato, inclusi test ufficiali, prove libere e gare. La stagione 2025 si preannuncia avvincente e la classe elettrica sarà impegnata da maggio a novembre, con un calendario che attraversa alcuni dei circuiti più iconici d’Europa, tra cui Le Mans (Francia); TT Circuit Assen (Olanda); Red Bull Ring-Spielberg (Austria); Balaton Park Circuit (Ungheria); Circuit de Barcelona-Catalunya (Catalogna); Misano World Circuit Marco Simoncelli (San Marino e della Riviera di Rimini); Autódromo Internacional do Algarve (Portogallo).