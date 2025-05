Lexsential e LCA per l’acquisizione di Sales Performance da parte di Konecta | Operazione di Corporate M&A

Lexsential ha assistito Konecta Italia S.p.A., società appartenente al gruppo spagnolo Konecta, leader globale nella gestione dei processi aziendali e nell'outsourcing digitale per il customer management, nell’acquisizione del 100% delle quote sociali di Sales Performance S.r.l., operatore italiano nella generazione di lead e acquisizione clienti basata sulle performance. Lexsential ha operato con un team composto dai soci Stefano Candela e Pasquale Di Mino e dall’associate Marta Cosi, nonché dal junior associate Dimitri Cuzzocrea e dagli of counsel Sabrina Peron ed Antonio Di Mino. Per la parte finanziaria e fiscale Konecta Italia S.p.A. è stata assistita da Deloitte (Spain) e ECOVIS STLex – Studio Legale Tributario. Internamente l’operazione è stata gestita dal team in-house di Konecta Italia composto dal legal counsel Mauro Casolino per gli aspetti legali; Luca Mattana, Valentina Violante e Fabio Falco per gli aspetti hr; Gianandrea Castelli Rivolta e Pierluigi La Grotta per gli aspetti finanziari e fiscali. I soci di Sales Performance S.r.l. sono stati assistiti da LCA Studio Legale con un team formato dal partner Vittorio Turinetti di Priero, dalla senior associate Cecilia Frangini e dalla trainee Chiara Fadda per gli aspetti legali dell’operazione, nonché dalla senior associate Zuleika Palma e dalla trainee Camilla Colombo per i profili giuslavoristici. Scouting Capital & Family Advisors tramite Scouting Capital Advisors ha assistito i soci di Sales Performance S.r.l. in qualità di advisor finanziario con un team formato dal partner Giuseppe Sartorio, dall’associate director Marco Croci e dall’associate Federico Zanello.