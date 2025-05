Dazi. Carfagna (Nm), bene governo, ora abbattere barriere interne all’Ue

“Di fronte alla svolta americana sui dazi il governo ha saputo muoversi tenendo fermi due capisaldi: un atteggiamento razionale, di opportuna cautela, in linea peraltro con le sollecitazioni di tutti gli attori interessati, da quelli dell'agroalimentare a quelli dell’automotive, e la fermezza nel ricercare una comune risposta europea, invitando l'Ue alla prudenza ma soprattutto sollecitandola ad avanzare una controproposta, quella dei dazi zero, per arrivare alla costituzione di un'area di libero scambio tra le due sponde dell'Atlantico. Una proposta, immediatamente condivisa dai partner europei, che ha consentito di allentare la tensione”. Lo ha detto Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, intervenendo In Aula alla Camera sull'informativa del ministro Urso sui dazi. “Ora – ha aggiunto – occorre però aprire una seria riflessione sulla necessità di una maggiore integrazione europea e noi siamo convinti che l'Italia, per la solidità e la credibilità del suo governo, possa e debba farsi capofila di una iniziativa per abbattere i cosiddetti dazi occulti interni, cioè quelle barriere normative, burocratiche, regolatorie e spesso anche ideologiche che frenano lo sviluppo dell’Europa. O l'Unione europea riforma se stessa, grazie anche alla spinta dell'Italia, oppure cessa di esistere come soggetto politico rilevante, come potenza economica e commerciale, e ritorna ad essere un insieme di piccoli Stati spesso in competizione tra di loro. E’ quello che evidentemente vogliono i nostri nemici, ma non è quello che vogliamo noi. Per questo – ha concluso Carfagna - invitiamo il governo a continuare sulla strada di produrre una risposta europea adeguata alle sfide e alle minacce che la contemporaneità ci pone davanti”.