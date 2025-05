Bra Hotel: Un’Eredità Familiare che Abbraccia il Lusso e la Sostenibilità

La storia del Bra Hotel affonda le sue radici in una solida tradizione familiare, un racconto che attraversa generazioni e che rappresenta un autentico spaccato dell’ospitalità italiana. Nonostante le numerose opportunità di successo all’estero, il Cavaliere Pasquale Brattoli ha scelto di investire nella sua terra d’origine, la Puglia, una regione che negli anni è diventata una delle mete preferite da star internazionali e turisti di tutto il mondo.

Il legame della famiglia Brattoli con il settore dell’ospitalità è antico e profondo. Figlio di ristoratori, il Cavaliere Brattoli ha ereditato la passione per l’accoglienza e l’imprenditorialità da suo padre e da suo nonno, i quali negli anni ’60 fondarono una delle prime sale per ricevimenti della regione. Cresciuto in questo ambiente, il Cavaliere ha saputo trasformare l’esperienza familiare in un progetto di eccellenza, dando vita a strutture ricettive di prestigio, tra cui il Bra Hotel, oggi simbolo dell’ospitalità di lusso a Bari.

Le figlie Stefania, Angelica e Alma Brattoli, eredi di questa lunga tradizione, hanno proseguito il cammino tracciato dal padre, portando avanti con passione e professionalità una visione di ospitalità che unisce la tradizione all’innovazione.

Una Visione che Punta al Futuro.

Situato nel cuore di Bari, tra via Argiro e via Abate Gimma, il Bra Hotel rappresenta una nuova icona dell’ospitalità a cinque stelle, capace di ridefinire gli standard del lusso urbano nel capoluogo pugliese. La struttura, caratterizzata da un design raffinato e da un’attenzione meticolosa ai dettagli, è una destinazione privilegiata per giornalisti, politici e turisti che visitano la città.