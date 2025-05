“Amici” chiude in trionfo: ascolti altissimi e l’elogio di Pier Silvio Berlusconi

“Amici” 2025 chiude col botto. La finalissima della 24esima edizione del talent di Maria De Filippi, andata in onda ieri – domenica 18 maggio – su Canale 5, ha registrato numeri da capogiro: 3.786.000 spettatori e uno share del 26.9%, portando il programma al vertice della serata televisiva per la nona settimana consecutiva.

Numeri ancora più significativi nei target strategici: 29.4% di share sul pubblico attivo e un impressionante 39.53% tra i giovani 15-34 anni. Durante la messa in onda, si sono toccati picchi di 4.700.000 spettatori e del 36.5% di share. A vincere l’edizione 2025 è stato Daniele, nuovo volto della musica italiana.

A sottolineare l’importanza del successo, è intervenuto Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset, con una dichiarazione che non lascia dubbi sul valore strategico del programma: “Grazie Maria, avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. Amici è diventato molto di più di un programma televisivo di successo. Amici è un evento nazionale, è la più importante factory dello spettacolo italiano. Ad Amici si formano e prendono il volo le future star della musica e della danza. Un grande successo di Maria De Filippi e di tutta la sua squadra, un grande successo di Mediaset”.

Confermato ancora una volta come il talent più seguito e influente della TV italiana, “Amici” si impone non solo come fenomeno televisivo, ma come autentico laboratorio di nuovi talenti, capace di intercettare e formare le prossime stelle dello spettacolo.