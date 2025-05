La Banca Popolare di Fondi riceve il prestigioso premio “Banca Finanza 2025”

Nella suggestiva cornice del Salone delle Feste dell’Hotel Principi di Piemonte a Torino, si è tenuta la cerimonia di premiazione del Premio “BancaFinanza 2025”, la storica rivista nazionale specializzata, che ogni anno pubblica le graduatorie delle banche italiane, classificate secondo gli indici di solidità, redditività e produttività, che celebra le migliori realtà bancarie italiane.

Il prestigioso riconoscimento è andato ai gruppi bancari e agli istituti primi classificati nelle diverse categorie. L’evento, organizzato dall’editore della rivista, è stato presentato dal professor Giuseppe Ghisolfi, banchiere, scrittore e direttore di BancaFinanza, e da Eleonora Pedron, già Miss Italia e volto noto televisivo.

Tra le premiate la Banca Popolare di Fondi, classificata al primo posto della graduatoria nella categoria Gruppi con bilancio consolidato inferiore a 5.200 milioni di euro.

La motivazione sottolinea l’impegno costante nel rafforzare la stabilità del sistema bancario e nel promuovere trasparenza, etica e innovazione, valori oggi fondamentali per il futuro del settore creditizio.

A ritirare il premio l’Amministratore Delegato, Gianluca Marzinotto, che ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ricevere questo autorevole premio, che rappresenta un'importante attestazione del lavoro svolto con dedizione, professionalità e visione strategica nel corso degli anni. Questo riconoscimento non è solo il risultato delle nostre scelte gestionali e della solidità dei risultati raggiunti, ma testimonia anche l’impegno della nostra Banca nel mettere al centro valori come trasparenza, etica e innovazione. La nostra capacità di affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione, mantenendo alti standard di solidità e redditività, è il frutto di un lavoro di squadra. In tal senso, continueremo a lavorare con la stessa determinazione, proiettandoci verso il futuro con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di punto di riferimento per il territorio e per il sistema bancario italiano. Siamo convinti che, attraverso l’adozione di soluzioni innovative e l’attenzione costante ai bisogni dei nostri clienti, potremo continuare a crescere e a fare la differenza nel settore creditizio”.