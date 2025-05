Ippica: Al Via al tavolo di lavoro congiunto Masaf, Agenzia dei Monopoli e i rappresentati delle Categorie firmatari della proposta per la riforma delle scommesse ippiche

Ieri, 19 maggio, compleanno di Varenne, si è tenuto il primo incontro tra i rappresentati del gruppo di lavoro che hanno elaborato il progetto di riforma delle scommesse ippiche - già presentato al Sottosegretario La Pietra e già trasmesso al legislativo del MASAF - nelle persone di Alessandro Arletti, Massimo Pierini e Giorgio Sandi, il Direttore Generale per l’ippica del Masaf ing. Remo Chiodi e, in rappresentanza di ADM, il Dr Antonio Giuliani, direttore dipartimento scommesse e due suoi collaboratori Mattia Costanzo e Maurizio Montalto, assente il Direttore dei Giochi dr. Lollobrigida per un impegno imprevisto.



L’incontro della durata di quasi due ore ha permesso di approfondire tutti i temi sul tavolo, a partire proprio dalla proposta formulata di riforma che vede il proprio focus da un lato su una rivisitazione della nostra offerta di gioco per semplificarla e renderla più attrattiva per il pubblico e più remunerativa per lo scommettitore e dall’altro sul lancio di uno o più nuovi giochi capaci di attirare un pubblico più ampio e non solo gli esperti appassionati di ippica.



Il confronto è stato molto produttivo con interventi di tutti i presenti al tavolo e, pur nelle difficoltà del momento (che vede le concessioni di gioco in proroga e la necessità quindi di aspettare l’inizio delle nuove concessioni che saranno assegnate con gara pubblica con effetto atteso dal gennaio 2027) si sono già delineati alcuni temi da sviluppare per anticipare quanto possibile gli effetti, ad esempio lavorando su una proposta di una scommessa mista tra sport ed ippica ed altri temi ancora.



Il tavolo di lavoro a cui la nostra partecipazione è benvenuta come è stato ribadito sia da parte del Dr. Giuliani che da parte del Dr. Chiodi avrà altre occasioni di incontro per delineare sempre meglio le linee di azione in un confronto che ha tutte le caratteristiche per diventare molto produttivo per il futuro del nostro comparto.





Un doveroso grazie allo dirigenti di ADM per la loro disponibilità ad ascoltare e condividere ed al dr. Chiodi ed al Sottosegretario La Pietra per averci supportato in questo importante passaggio. Nel corso del mese di giugno Alessandro Arletti ha anticipato l’intenzione di mettere di nuovo a disposizione l’ippodromo di Modena per lo svolgimento di un convegno sul tema delle risorse per l’ippica a cui sono stati invitati fin d’ora i dirigenti del MASAF e di ADM per un confronto pubblico sul tema.