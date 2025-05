MEDIASET PER IL FUTURO: “POSSIAMO DARE AL PIANETA UNA SECONDA MANO”

Dal 25 maggio al 1° giugno 2025, Mediaset lancia una nuova campagna per promuovere il riutilizzo e ridurre gli sprechi.

Nell’ambito delle iniziative di responsabilità sociale, il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi realizza una campagna digital per sensibilizzare il pubblico sul valore del riuso e sull’importanza di prolungare la vita degli oggetti. Il Second Hand si conferma una delle pratiche più sostenibili adottate dagli italiani: una scelta consapevole che consente di risparmiare, rispettare l’ambiente e valorizzare il proprio stile senza rinunce.

Attraverso il claim “Possiamo dare al pianeta una seconda mano”, la campagna invita a ripensare le proprie abitudini quotidiane, promuovendo un modello di consumo più attento e responsabile.

La campagna sarà diffusa sui canali digitali e social di Mediaset, sul sito www.mediasetperilfuturo.it e attraverso i circuiti Digital Out Of Home, ribadendo l’impegno dell’azienda per un futuro più sostenibile sotto l’insegna Mediaset per il futuro.