Suzy Amis Cameron sceglie Roma: inaugurato Inside Out Fashion Textiles & Home, hub globale per la sostenibilità nel design e nella moda

Inside Out Fashion Textiles & Home ha ufficialmente inaugurato la sua sede a Roma, segnando un momento cruciale per il futuro della moda e del design sostenibile. Il nuovo quartier generale europeo, situato in via Principessa Clotilde 1A, è la sede della divisione della holding internazionale Inside Out dedicata alla sostenibilità, fondata da Suzy Amis Cameron e guidata in Italia da Matteo Ward.

Con questa apertura, la capitale italiana si candida a diventare uno dei poli strategici globali per l’innovazione nei settori tessile, moda e interior design. Inside Out Fashion Textiles & Home nasce con l’obiettivo di guidare la transizione dell’industria verso un modello etico, rigenerativo e a impatto positivo. “La scelta di Roma è frutto di una valutazione strategica: la città oggi esprime un’energia nuova, un fermento imprenditoriale e culturale che la rendono terreno fertile per costruire progetti ambiziosi. Dopo anni a Milano e Vicenza, sentivamo l’esigenza di rimettere in discussione i nostri riferimenti e di aprirci a un ecosistema diverso, capace di stimolare un cambiamento autentico. Roma, in questo senso, si è rivelata sorprendentemente pronta”, si legge in una nota dell'azienda.

Inside Out Fashion Textiles & Home si articola in quattro divisioni principali: Education, Media, Brand e Consulting. Il progetto si avvale inoltre del supporto delle altre cinque divisioni della holding Inside Out e di collaborazioni con prestigiose università come MIT, Texas Tech e Georgia Tech.