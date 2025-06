NASTRI D'ARGENTO GRANDI SERIE: ECCO I VINCITORI DELLA QUINTA EDIZIONE

Si sono accesi i riflettori nel prestigioso sito museale di Villa Pignatelli a Napoli, per la consegna dei Nastri d'Argento Grandi Serie. Quest'anno, noi della stampa specializzata, abbiamo avuto molte difficoltà per poter votare e distribuire i premi, i film e le comedy presentate durante il corso dell'anno erano tutte interessanti, e girate con grande attenzione e talento. La serata presentata dal nostro presidente Laura Delli Colli, figura centrale del mondo cinematografico, è riuscita a mantenere attenta la platea degli addetti ai lavori, cogliendo la gioia e l'emozione di ogni vincitore. Ecco chi ha conquistato il Nastro d'Argento: “Il figlio del Secolo- è la serie dell'anno. Vincono i Nastri per la serialità: “Hanno ucciso l'uomo Ragno”; “La leggenda degli 883”; “Avetrana-qui non è Hollywood”per il Crime. Miglior Drama “L'arte della gioia”, per la regia di Valeria Golino; “Questi fantasmi”, Miglior Film tv, diretto da Alessandro Gassmann; “Tutto chiede salvezza. Stagione 2”. Nastri di Eccellenza: A Monica Guerritore, Luca Marinelli, Alba Rohewacher, Kim Rossi Stuart per il Gattopardo”, e Vittoria Schisano. Gli attori più votati, sono stati: Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca, Tecla Insolia, Filippo Timi e Guido Caprino. I Nastri d'Argento evento dei giornalisti cinematografici ha il sostegno del Mic in collaborazione con Film Commission Campania.