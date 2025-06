CLAYPAKY ILLUMINA L’ESIBIZIONE SPECIALE DI DARDUST AL FUTURE HITS LIVE 2025 DI ROMA

Una performance esclusiva, un palco suggestivo e un disegno luci firmato dal celebre lighting designer Francesco De Cave: l’innovazione tecnologica Claypaky protagonista del grande evento musicale targato RTL 102.5 e Radio Zeta.

In occasione del Future Hits Live 2025, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana, Claypaky sigla un’importante collaborazione con RTL 102.5 e Radio Zeta per dare vita a un momento speciale: l’esibizione intima e potente di Dardust, pensata per creare un legame ancora più diretto tra l’artista e il pubblico presente.

Per questa performance esclusiva è stato realizzato un palco su misura, dominato dalla presenza di un pianoforte e studiato per offrire un’esperienza immersiva e intensa. La vicinanza fisica e visiva tra artista e pubblico sarà esaltata da un allestimento luci di grande impatto, curato nei minimi dettagli dal celebre lighting designer Francesco De Cave.

A dare forma e colore a questa visione artistica saranno tre tecnologie all’avanguardia firmate Claypaky: Volero Cube – testa mobile compatta IP66 che unisce perfettamente effetti beam, wash e strobo anche con controllo individuale dei LED e una gestione avanzata dei livelli, offrendo ai lighting designer uno strumento creativo estremamente versatile. Il suo design modulare consente installazioni flessibili e ad alto impatto visivo.

Tambora Flash – fixture IP66 ibrida potente e duttile, che unisce in un unico proiettore le funzioni di strobo, wash e blinder. Tambora Flash è in grado di generare effetti intensi, anche in ambienti ad alta luminosità. Il suo design modulare permette la creazione di strutture su misura, offrendo infinite possibilità di configurazione per la massima espressività scenica.

HY B-Eye K15 Aqua – testa mobile IP66 che combina le funzioni di wash, beam ed effetti con una qualità luminosa eccellente. Tra le sue caratteristiche distintive, un sistema ottico brevettato che garantisce una distribuzione omogenea della luce e avanzate capacità di pixel mapping ed effetti caleidoscopici.

Perfetto per garantire impatto visivo e affidabilità in ogni situazione.

Tutti i proiettori Claypaky utilizzati per l’evento sono forniti dal distributore italiano Audiosales. Claypaky, fondata nel 1976 a Seriate (BG), è oggi un punto di riferimento mondiale nell’illuminazione professionale per lo spettacolo e l’intrattenimento. I suoi prodotti Made in Italy sono sinonimo di innovazione,

qualità e affidabilità, e sono protagonisti dei più grandi concerti, spettacoli ed eventi internazionali.