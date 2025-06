PARATA DI STELLE DAL 10 AL 14 GIUGNO ALLA 71 EDIZIONE DEL TAORMINA FILM FESTIVAL CON LA DIREZIONE ARTISTICA DI TIZIANA ROCCA

Il ritorno alla direzione del festival della bellissima e inimitabile Tiziana Rocca, grande manager e grande conoscitrice del cinema italiano e internazionale, segna un momento unico con una parata di stelle, mai vista negli anni passati. Questo è il coraggio e la forza di una Donna come la Rocca, che sa mettersi in gioco, che sa rischiare con capacità e talento: E' un'edizione che celebra il cinema in tutte le sue forme, spiega la Rocca-”saranno cinque giornate molto intense organizzate con un grande sforzo produttivo. Mi sembra molto interessante vedere tornare a Taormina Michael Duglas dopo 20 anni, anche se questa edizione celebrerà le donne, sottolinea la Direttrice Artistica-” c'è tanto nel loro cuore”.

Facciamo qualche nome degli ospiti che saranno presenti partendo da Martin Scorsese (Taxi driver) e Michael Douglas (Il nido del cuculo), da Catherine Deneuve, ad Helen Hunt, a Geoffrey Rush e James Franco, Olivia Wilde, Rupert Everett e Billy Zane. Passando agli italiani: Monica Bellucci, che in occasione del venticinquesimo anniversario del film “Malena”, di Giuseppe Tornatore, il festival le dedica il manifesto del film. Poi, Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, Nina Zilli, Giorgio Panariello, Noemi,Sergio Rubini Monica Guerritore , Ferzan Ozpetek, oramai “adottato” dagli italiani.Ad aprire il festival Ilaria Pastorelli e Alessandra Mastronardi che saranno in giuria e rappresenteranno il cinema italiano, mentre a presiedere la giuria internazionale è Da ' Vine Joy Randolph, attrice Premio Oscar. Ma le sorprese non sono finite qui: in arrivo molti altri personaggi.Il festival si articola in tre sezioni: 10 film nel Concorso Internazionale, 13 nel Fuori Concorso e 8 tra gli eventi Speciali al teatro Antico. Ad aprire il festival sarà il film Fuori Concorso “Ballerina”, action thriller di Len Wiseman. Il film di chiusura, sempre nella sezione Fuori Concorso, sarà la commedia italiana “L'amore sta bene su tutto”, di Giampaolo Morelli. Madrina della festival Ilaria Solarino, un'attrice davvero brava che va applaudita non solo per la sua serietà professionale, ma anche per il carattere semplice e autentico , che nonostante i successi ottenuti, non ha cambiato. C'è da aggiungere ancora una novità: chi avrebbe accettato questo progetto se non Tiziana Rocca? Infatti, dopo l'incontro è stato presentato alla stazione di Roma Termini “La donne, non le Dive”, un intercity speciale per il Taormina Film Festival.

“Il treno viaggierà tra Roma e la Sicilia, ha annunciato Tiziana Rocca- a partire da oggi, fino a settembre. A bordo gli interni dei vagoni sono stati decorati con le foto di molti personaggi del cinema.”Presenti Elvira Amata Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, che dice: “questo festival è un appuntamento storico, un vero fiore all'occhiello per la nostra isola”. Per Sergio Bonomo Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia: “La 71 edizione, sotto la sapiente guida di Tiziana Rocca, si veste di una nuova luce. Tornano il concorso cinematografico, gli eventi collaterali, il campus giovani”.