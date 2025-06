La direttrice delle News di RTL 102.5 Ivana Faccioli riceve il premio "Verba Libertatis"

Tra i premiati illustri c'è anche la direttrice delle News di RTL 102.5, Ivana Faccioli. Sabato scorso ha ricevuto il premio “Verba Libertatis”, promosso dall’Associazione Artis Suavitas APS. Questo riconoscimento nasce con l’obiettivo di sottolineare il valore del giornalismo come strumento fondamentale per la tenuta democratica e l’esercizio della cittadinanza consapevole. Il tema scelto per questa edizione, “L’essenza della verità nell’arte del giornalismo”, voleva richiamare l’attenzione sull’importanza dell’informazione corretta in tempi di distorsione mediatica e narrazioni manipolate. Secondo il presidente di Artis Suavitas, l’avvocato Antonio Larizza, il premio rappresenta “un tributo a chi, con coraggio e integrità, continua a usare le parole per costruire conoscenza e consapevolezza”. A guidare la serata sono stati i giornalisti Rossella Pisaturo e Bruno Gaipa.

I premi sono stati assegnati a personalità che si sono distinte in vari ambiti della comunicazione e dell’informazione. Nella sezione Radio, ha ricevuto il premio la nostra direttrice Ivana Faccioli, un grande riconoscimento per il lavoro che svolge a capo della Redazione di RTL102.5, la prima radio d'Italia e che informa con notiziari, ogni ora per tutto il giorno, i milioni di italiani sempre connessi alla radiovisione.