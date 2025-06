La direttrice delle News di RTL 102.5 Ivana Faccioli riceve il premio "Verba Libertatis"

Tra i premiati illustri c'è anche la direttrice delle News di RTL 102.5, Ivana Faccioli. Sabato scorso Ivana Faccioli, esempio di grande professionalità e dedizione, ha ricevuto il premio “Verba Libertatis”, promosso dall’Associazione Artis Suavitas APS. Questo riconoscimento nasce con l’obiettivo di sottolineare il valore del giornalismo come strumento fondamentale per la tenuta democratica e l’esercizio della cittadinanza consapevole. Il tema scelto per questa edizione, “L’essenza della verità nell’arte del giornalismo”, voleva richiamare l’attenzione sull’importanza dell’informazione corretta in tempi di distorsione mediatica e narrazioni manipolate. Secondo il presidente di Artis Suavitas, l’avvocato Antonio Larizza, il premio rappresenta “un tributo a chi, con coraggio e integrità, continua a usare le parole per costruire conoscenza e consapevolezza”. A guidare la serata sono stati i giornalisti Rossella Pisaturo e Bruno Gaipa.

I premi sono stati assegnati a personalità che si sono distinte in vari ambiti della comunicazione e dell’informazione. Nella sezione Radio, ha ricevuto il premio la nostra direttrice Ivana Faccioli, un grande riconoscimento per il lavoro che svolge a capo della Redazione di RTL102.5, la prima radio d'Italia e che informa con notiziari, ogni ora per tutto il giorno, i milioni di italiani sempre connessi alla radiovisione.