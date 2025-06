AL VIA VENERDÌ LA TERZA EDIZIONE DI CAPRI D’AUTORE: TRA GLI OSPITI I MINISTRI PICHETTO, SANTANCHÈ E CROSETTO

Conto alla rovescia per la terza edizione di Capri D’Autore, la rassegna culturale ideata e curata da Valentina Fontana e promossa da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, fondata dalla stessa Fontana insieme a Tiberio Brunetti. L’appuntamento è per venerdì 13 e sabato 14 giugno alle 18 nei suggestivi Giardini di Augusto, cuore simbolico dell’isola azzurra.

Dopo il successo delle scorse edizioni, Capri D’Autore torna come punto d’incontro di idee, visioni e dialogo strategico, per leggere e interpretare le mutazioni in atto in Italia e nel mondo. Patrocinata dal Ministero del Turismo e dal Comune di Capri, la manifestazione metterà a fuoco come, nel fluire incessante del tempo, non solo cambino i luoghi, le economie, le leadership: mutano le forme stesse con cui guardiamo al futuro. Lo farà portando sull’isola ministri, giornalisti, intellettuali, rappresentanti del mondo delle imprese e della Chiesa, in un confronto aperto su geopolitica, economia, turismo, energia, democrazia, Mediterraneo, Vaticano, salute e nuove tecnologie.

“Con D’Autore portiamo nei luoghi più esclusivi del nostro Paese i protagonisti delle veloci mutazioni che la nostra epoca sta vivendo”, spiega Valentina Fontana, CEO di Vis Factor. “La formula è semplice: contenuti, connessioni, notizie e luoghi esclusivi. Capri sarà il primo atto di un viaggio che proseguirà fino a dicembre e che toccherà i luoghi più belli e iconici d’Italia”.

Il programma di Capri D’Autore si svilupperà lungo due giornate dense di contenuti. Venerdì 13 alle 18 si comincerà con i saluti istituzionali del Sindaco di Capri, Paolo Falco. Proprio Capri, luogo di confine tra bellezza e pressione, accoglienza e limite, è metafora di un’Italia che oggi è chiamata a governare le nuove ondate turistiche, migratorie, climatiche senza perdere la propria anima.

A seguire, il Ministro del Turismo Daniela Santanché, intervistata da Myrta Merlino, rifletterà sul valore strategico del turismo, sulla sua doppia natura economica e culturale, e sulla necessità urgente di un modello sostenibile. Temi sui quali il confronto sarà arricchito dall’intervento di Pasqualino Monti, Amministratore Delegato di Enav, che nel dialogo con la giornalista Marzia Roncacci discuterà anche di come l’innovazione tecnologica possa contribuire a sviluppare un turismo più sostenibile e accessibile, ad attrarre giovani talenti e a sviluppare nuovi business.



Lo sguardo si sposterà poi sulla politica estera, con un intervento del Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli che, dialogando con Marzia Roncacci e il direttore de Il Mattino, Roberto Napoletano, affronterà il tema di quale direzione stanno prendendo le nuove rotte geopolitiche del Mediterraneo e di quale ruolo l’Italia intende giocare in questo scenario in movimento.

Il focus si allargherà poi alle grandi reti della trasformazione: ambiente, energia, digitale e giovani. Il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, intervistato da Roberto Napoletano, aprirà il dibattito sulla transizione verde come sfida nazionale. Il confronto proseguirà con Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, e Alessandro Trebbi, Head of Asset Management di Terna, in una sessione densa di spunti e prospettive che sarà moderata da Marzia Roncacci e in cui si ragionerà su come le nuove generazioni siano oggi protagoniste e non solo beneficiarie di queste trasformazioni.

Sabato 14, sempre alle 18, la giornata si aprirà con una riflessione intensa sul senso della partecipazione democratica. L’ex presidente della Camera Roberto Fico e il parlamentare Piero De Luca si confronteranno con Francesco Piccinini sullo stato di salute della nostra democrazia e sul bisogno di una nuova leadership civica, diffusa, responsabile.

Uno dei momenti più simbolici sarà dedicato alla Chiesa e al nuovo pontificato di Leone XIV: un dialogo profondo tra Padre Kolawole Chabi, professore del Pontificio Istituto Patristico Augustinianum, Antonio Preziosi, direttore del TG2, e Gianluigi Nuzzi, per indagare il ruolo spirituale della Chiesa in un mondo frammentato e in mutazione. A seguire, un cambio di prospettiva ci porterà nel mondo della sanità. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, dialogherà con Sabrina Scampini sul senso della cura nella medicina del futuro, tra empatia e nuove tecnologie.

A concludere la rassegna sarà un confronto intenso con il Ministro della Difesa Guido Crosetto, intervistato da Myrta Merlino. Il percorso attraverserà passato e futuro della leadership politica e strategica del nostro Paese, mettendo al centro la difesa come garanzia di libertà, in un’epoca in cui la sicurezza torna a essere un tema cruciale e trasversale.

Un viaggio con cui D’Autore si conferma come una delle esperienze culturali più significative dell’estate italiana, capace di coniugare approfondimento e bellezza, contesto e protagonisti della scena pubblica ed economica del Paese.