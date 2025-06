EDITORIA: NASCE “THE AMBASSADOR”, RIVISTA E SITO SUL MADE IN ITALY AMBASCIATORE NEL MONDO DELL’ITALIA E DELLE SUE TANTE ECCELLENZE

Nasce “The Ambassador”, un nuovo progetto editoriale che ha lo scopo di raccontare l’Italia nel mondo. Realizzato dalla casa editrice romana Malcaus Edizioni, questo progetto intende diventare un autorevole punto di riferimento a livello internazionale per la promozione della cultura italiana, del Made in Italy e dell’Italian Style. L’iniziativa – che è stata presentata oggi presso la sala stampa della Camera dei Deputati – è declinata su diverse piattaforme, fisiche e digitali, per massimizzarne l’impatto e favorirne la diffusione. Innanzitutto, è stata pubblicata una rivista cartacea d’alta gamma in lingua inglese a periodicità trimestrale, caratterizzata da un grande formato tabloid (297x420mm) e da una grafica esclusiva con ampio uso del bianco e nero, oltre ad un’impaginazione molto elegante e ad un’altissima qualità di stampa su carte speciali certificate FSC (Forest Stewardship Council). Ogni numero della rivista “The Ambassador” avrà una foliazione di circa 150 pagine e una tiratura limitata di sole 999 copie, ciascuna numerata a mano e autografata dai fondatori, al prezzo di 45 euro/dollari. Ideatori di questa iniziativa editoriale sono due esperti di giornalismo: Alessia Malcaus, in passato firma della rivista “Il Mondo SMCE”, che assume il ruolo di direttore responsabile, e Matteo Vallèro, già a capo del canale tv “Business24”, che sarà il direttore editoriale.

Il secondo canale editoriale di “The Ambassador” è l’edizione digitale sfogliabile, che ne favorirà la diffusione ad un pubblico il più vasto possibile a livello internazionale. Questa edizione digitale, che è reperibile sui principali store online come Amazon Kindle, consentirà a lettori in ogni angolo del pianeta di sfogliare la rivista e di immergersi in tante storie, immagini e personaggi. Infine, il terzo canale del progetto: è già online il sito web della rivista www.theambassador.it, costantemente aggiornato con nuovi articoli, approfondimenti, interviste e reportage esclusivi, pensati specificamente per il web. Il sito è un hub informativo sempre attivo, che approfondisce le tematiche proposte dalla rivista e consente di creare una connessione diretta con la community dei lettori nel mondo.

“In un panorama mediatico spesso concentrato sulle grandi realtà, The Ambassador si distinguerà per la sua principale missione: dare voce e visibilità soprattutto alle piccole eccellenze imprenditoriali, agli artigiani, ai prodotti di nicchia, ai territori meno noti ma ricchissimi di storia, talento e passione, che costituiscono il vero cuore pulsante dell’identità italiana”, spiegano i due direttori Alessia Malcaus e Matteo Vallèro. “Non miriamo ad una distribuzione di massa, ma ci rivolgiamo a veri intenditori e appassionati dell’Italia nel mondo, che desiderino possedere e collezionare un pezzo unico. Vogliamo raccontare storie di persone, luoghi e saperi che incarnano i valori del ‘saper fare’ italiano e che meritano di essere scoperti e apprezzati a livello globale. Insomma, è la storia di un’iniziativa editoriale che aspira a diventare un ponte culturale tra l’Italia e il mondo”.