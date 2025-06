CLASSIFICA DELLE RADIO PIÙ ATTIVE SUI SOCIAL RTL 102.5 SEMPRE AL PRIMO POSTO

Anche nel mese di maggio, RTL 102.5 guida la classifica delle Top Radio stilata da Sensemakers per Primaonline. La prima radio d’Italia ha raddoppiato il volume complessivo delle video views, registrando una crescita esponenziale, in particolare sul fronte dei contenuti video (+136%). Un contributo significativo è arrivato dalla nuova campagna 2025, in cui, per la prima volta, il celebre claim si trasforma dando vita a una versione inedita e celebrativa del jingle “Very Normal People”. La campagna eleva il pubblico a vero protagonista, mettendo letteralmente al centro i suoi ascoltatori. Ognuno di loro diventa la normalità e l’unicità da celebrare, in una campagna ironica, irriverente e coinvolgente, in cui tutti potranno immedesimarsi, declinata su affissioni, spot in radiovisione che catturano la spontaneità, e contenuti social e digital dedicati.

Nel solo mese di maggio si contano 44 milioni di visualizzazioni e 5,7 milioni di interazioni social. Da mesi, RTL 102.5 si conferma anche sui social come la radio più attiva, grazie a contenuti trasversali che spaziano tra informazione, musica, intrattenimento, curiosità e interviste.