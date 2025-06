Una serata intensa, partecipata e carica di significato ha segnato l’inizio ufficiale del percorso della Fondazione E80 Group, ente filantropico appena costituito da E80 Group e già al centro di un importante progetto di impatto sociale: “Crescere giovani di valore, dentro e fuori dal campo”.

La Charity Dinner, tenutasi sabato 7 giugno presso la suggestiva Villa Tacoli di Albinea – dimora storica e oggi sede della Fondazione – ha rappresentato non solo un momento conviviale, ma soprattutto un’occasione concreta per tradurre valori in azione, dando voce ad una visione chiara e condivisa: costruire, attraverso lo sport, percorsi educativi e inclusivi per bambini e ragazzi, in particolare per coloro che vivono in contesti di fragilità economica, sociale o relazionale.

L’evento ha visto la partecipazione di esponenti del mondo dell’impresa, del terzo settore, delle Istituzioni e della società civile, uniti da un obiettivo comune: investire nel futuro delle nuove generazioni. Un impegno che ha trovato un rafforzamento decisivo grazie al sostegno di Fondazione Mediolanum, charity partner della serata, che ha annunciato il raddoppio di tutti i fondi raccolti durante la serata fino a 150.000€, moltiplicando così l’impatto del progetto in termini di risorse e opportunità.

L’intero ricavato dell’evento sarà destinato a sostenere interventi mirati nei territori, offrendo a giovani in situazioni di disagio economico, sociale o culturale la possibilità di accedere a percorsi sportivi e educativi pensati per far emergere il loro talento e rafforzare il loro futuro.

Il progetto “Crescere giovani di valore, dentro e fuori dal campo” è triennale e pone lo sport al centro di un modello educativo, inclusivo e partecipativo. Mira a promuovere stili di vita sani e benessere psicofisico, a prevenire l’abbandono scolastico e il disagio giovanile, creare sinergie tra scuola, sport e mondo dell’impresa e a sostenere economicamente le famiglie in difficoltà, contrastando disuguaglianze ed emarginazione, valorizzando legalità, diversità e coesione.

Il Prefetto di Reggio Emilia, Maria Rita Cocciufa, simbolo dell’impegno delle istituzioni per affermare la cultura della legalità e dell’impegno civico, ha dichiarato: “Progetti come quello della Fondazione E80 sono il miglior antidoto e una forma di prevenzione concreta che può adeguatamente contrastare fenomeni di illegalità diffusa, difficilmente gestibili con la sola repressione. Aiutare i giovani, soprattutto in situazioni di fragilità economica e culturale, ad intraprendere percorsi di istruzione, formazione e di adesione ai valori della legalità e del rispetto delle regole consente di fornire loro opportunità di una vita sana e produttiva. Lo sport è declinato nell’accezione più nobile del termine nel momento in cui favorisce il gioco di squadra, il senso di comunità e il perseguimento del bene comune.

Le Istituzioni stanno al fianco e anzi hanno il compito di sostenere e favorire i progetti aventi tale finalità, con l’auspicio che altri imprenditori “illuminati”, che fanno impresa sociale, attenti ai bisogni dei territori, possano seguire tale percorso che esalta i valori di legalità, solidarietà e impegno”.

Lo sport diventa così un ponte tra generazioni, un luogo di crescita e di dialogo, una palestra di vita in cui i giovani possono sviluppare competenze trasversali, maturare consapevolezza e sentirsi parte attiva della comunità. Il progetto si radica nei territori, costruendo alleanze con reti educative, associative e sportive già esistenti per rispondere in modo flessibile e concreto ai bisogni reali delle persone e favorire connessioni virtuose.

Una visione che anima da sempre E80 Group. Fin da quando, nei primi anni ’80, il Presidente Enrico Grassi ha dato vita a un sogno: creare un’impresa non solo innovativa, ma anche rigenerativa, una Società Benefit che alimenta un modello di sviluppo capace di creare e restituire valore con l’obiettivo di essere non una delle aziende migliori al mondo, ma una delle aziende migliori per il mondo.

Il progetto punta a diventare un modello replicabile, in grado di integrare stabilmente le attività sportive con quelle educative e di creare infrastrutture sociali, anche nei contesti più fragili.

Le risorse raccolte saranno destinate al tutoraggio educativo, al sostegno diretto per le famiglie più vulnerabili, alla riqualificazione di impianti sportivi e all’attivazione di percorsi formativi in Italia e all’estero.

Sara Doris, Presidente di Fondazione Mediolanum EF e Vice Presidente Banca Mediolanum: “Questo progetto è la testimonianza di come insieme si possano raggiungere importanti risultati e si possa così contribuire a fare la differenza nella vita dei giovani più fragili. Ringrazio la Fondazione E80 Group per averci coinvolto in questo progetto di solidarietà e ringrazio tutti i donatori che hanno contribuito a dare un nuovo inizio a questi ragazzi, riconoscendo in essi il valore del futuro. Lo sport non è solo un’attività fisica, ma un vero e proprio strumento di crescita, inclusione e sviluppo personale. Supportare i nostri giovani significa costruire insieme una comunità più forte, resiliente e piena di speranza. Proseguiremo questo cammino insieme con passione e determinazione, certi che solo unendo le forze possiamo davvero contribuire a cambiare il destino di chi ha più bisogno.”

Presente all’evento anche Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum S.p.A.

La serata del 7 giugno è stata l’opportunità per condividere la visione e il sogno di E80 Group, come ha spiegato Enrico Grassi, Presidente di E80 Group: “A tutte le persone che hanno partecipato alla serata e hanno scelto di credere nel progetto con la loro presenza e il loro sostegno, va la nostra gratitudine più sincera. Un ringraziamento particolare va a Fondazione Mediolanum, per aver scelto di affiancarci in questo primo, fondamentale passo. Con questo progetto vogliamo restituire ai giovani le opportunità che meritano, dentro e fuori dal campo. Quello di stasera è solo l’inizio – ha concluso Grassi – ma siamo convinti che investire nei giovani significhi costruire un futuro più sostenibile per tutti. Lo sport è il nostro punto di partenza: un’esperienza formativa quotidiana, un linguaggio universale che può cambiare davvero le cose”.