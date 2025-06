REUTERS DIGITAL NEWS REPORT 2025: L’INFORMAZIONE MEDIASET SI CONFERMA TRA LE PIÙ AFFIDABILI PER GLI ITALIANI

Il nuovo Digital News Report 2025 dell’Istituto Reuters conferma la solidità e l’autorevolezza dell’informazione Mediaset nel panorama nazionale. Secondo lo studio, i telegiornali Mediaset risultano primi in classifica nella fiducia degli italiani, a testimonianza di un rapporto costruito nel tempo con milioni di spettatori.

Anche sul fronte digitale, il sito Tgcom24 si posiziona al secondo posto tra le principali fonti di informazione online per frequenza di accesso settimanale, consolidando la presenza del brand nei nuovi ecosistemi informativi.

In un contesto segnato dalla crescita delle piattaforme social, dei contenuti video e dell’intelligenza artificiale, l’offerta giornalistica del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi continua a distinguersi per affidabilità, tempestività e chiarezza, confermandosi un punto di riferimento per chi cerca informazione di qualità.