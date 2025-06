RTL 102.5 fa ballare Napoli in diretta al Pizza Village, ecco la lista dei primi artisti sul palco

Anche quest’anno il Gruppo RTL 102.5 sarà protagonista al Napoli Pizza Village. Dal 1° al 6 luglio 2025, dalla Mostra d’Oltremare, la prima radiovisione d’Italia racconterà l’intera manifestazione attraverso i suoi programmi e le voci dei suoi speaker.

LE DIRETTE DA NAPOLI

Fin dal mattino, dalle 11:00 alle 13:00, Angelo Baiguini condurrà il programma “W l’Italia” in diretta dal Caffè Gambrinus, lo storico bar nel cuore di Napoli, per catturare l’atmosfera unica della città. Nel corso della giornata, RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia saranno in onda dalla Mostra d’Oltremare. Dal Radio Truck - punto d’incontro per gli ascoltatori, con musica, interviste e tanto intrattenimento – dalle 13:00 alle 15:00, Carolina Russi Pettinelli e Dario Vanacore condurranno “Zetagram” (Radio Zeta), mentre dalle 15:00 alle 17:00 sarà il momento di The Flight (RTL 102.5) con Matteo Campese. Dalle 17:00 alle 18:00 spazio al rock con Radiofreccia e il programma “Terra di Nessuno”, rinominato, per l’occasione, “Terra di Napoli”. Infine, dalle 19:00 alle 21:00, Francesco Fredella e Gianni Simioli condurranno “Protagonisti”, nell'attesa che cominci il grande show con moltissimi artisti attesi sul palco.

Il racconto del Napoli Pizza Village continuerà anche sui profili social delle radio del Gruppo RTL 102.5 con contenuti esclusivi, interviste, retroscena e dirette TikTok per raccontare storie e personaggi di una delle città più belle del mondo.

IL GRANDE SHOW A PARTIRE DALLE 21

A partire dalle 21:00, al via il grande show della prima radio d’Italia al Pizza Village con il dj set di Massimo Alberti, che ogni sera farà ballare Napoli con il format “‘70 ‘80 ’90 all’ora”. A seguire, con la conduzione di Gianni Simioli, Matteo Campese e Carolina Russi Pettinelli, RTL 102.5 accoglierà sul palco della Mostra d’Oltremare grandissimi ospiti: ALEX WYSE, ALFA, BABY K, BIGMAMA, FLORINDA, FRED DE PALMA, GAIA, ICY SUBZERO, LDA, LES VOTIVES, NAPOLEONE, SARAH TOSCANO, SETTEMBRE, THE KOLORS, TIROMANCINO, TRIGNO, VALE LP & LIL JOLIE e tanti altri.