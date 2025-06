Cosa fare in caso di incidente stradale: 5 step fondamentali da seguire

Gli incidenti stradali sono eventi improvvisi che possono generare confusione, paura e incertezza. Seguire i corretti passaggi dopo un incidente non è solo una questione personale, ma rappresenta un gesto di responsabilità verso l’intera collettività. In Italia, dove il tasso di incidentalità stradale resta elevato rispetto alla media europea, la sicurezza sulla strada è un tema di crescente rilevanza sociale. Secondo i dati ISTAT, ogni anno migliaia di persone perdono la vita o riportano lesioni gravi a causa di sinistri che, spesso, si sarebbero potuti evitare con maggiore attenzione, prudenza e rispetto delle regole. Sapere come comportarsi nei momenti immediatamente successivi può fare la differenza sia dal punto di vista della sicurezza sia da quello giuridico.

Garantire la sicurezza e prestare soccorso

La prima reazione, in caso di sinistro, deve essere volta a garantire la sicurezza propria e altrui. Il Codice della Strada, all’articolo 189, stabilisce l’obbligo per i conducenti coinvolti di fermarsi e prestare soccorso alle persone ferite. L’omissione di soccorso, oltre a essere una grave violazione amministrativa, costituisce reato punito dall’art. 593 del Codice Penale. È quindi fondamentale mantenere la calma, azionare i dispositivi di segnalazione visiva (quali le quattro frecce e, se necessario, il triangolo) e contattare tempestivamente il 112, fornendo informazioni chiare sul luogo e sull'entità dell'incidente.

Raccogliere le prove e compilare la constatazione amichevole

Terminata la fase emergenziale, è opportuno procedere alla documentazione dell’accaduto. Se le condizioni lo permettono, scattare fotografie dettagliate della scena (posizione dei veicoli, segnaletica, condizioni atmosferiche) può rivelarsi decisivo in una successiva fase risarcitoria. La compilazione del modulo CID (Convenzione Indennizzo Diretto), noto anche come constatazione amichevole, rappresenta un elemento fondamentale: pur non essendo obbligatorio, la sua sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti agevola il procedimento di liquidazione dei danni da parte delle assicurazioni. È importante che i dati inseriti siano precisi e veritieri, comprese le dinamiche del sinistro, i riferimenti assicurativi e le eventuali testimonianze.

Denunciare l’incidente alla propria compagnia assicurativa

Ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile, l’assicurato ha l’obbligo di denunciare l’incidente alla propria compagnia entro tre giorni dall’evento. La denuncia deve contenere tutte le informazioni rilevanti raccolte, inclusa l’eventuale constatazione amichevole e le prove fotografiche. La tempestività in questa fase è determinante: il mancato rispetto dei termini può legittimare l’assicurazione a rifiutare o ridurre l’indennizzo. È utile inviare la documentazione per raccomandata A/R o tramite PEC per garantire la tracciabilità.

Accertare responsabilità e danni

Nei casi in cui non vi sia accordo tra le parti o l’incidente abbia comportato lesioni personali, è indispensabile procedere con un accertamento tecnico dei danni e, ove necessario, una valutazione medico-legale. La responsabilità civile da circolazione stradale, disciplinata dall’art. 2054 del Codice Civile, impone a ciascun conducente di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In tal senso, può essere utile richiedere una perizia tecnica indipendente sullo stato dei veicoli e sulla dinamica del sinistro. Parallelamente, qualora vi siano traumi o ferite, è necessario recarsi presso un pronto soccorso e ottenere un referto medico che attesti le lesioni, da utilizzare eventualmente in sede giudiziale.

Rivolgersi a un legale esperto

L’ultimo, ma forse più cruciale, passaggio consiste nell’affidarsi a un avvocato specializzato in incidenti stradali. Solo un professionista aggiornato sul diritto assicurativo e sulla responsabilità extracontrattuale può fornire un'assistenza efficace, sia nella fase stragiudiziale di trattativa con la compagnia, sia – se necessario – nella successiva fase giudiziale. In Italia, ogni territorio ha le sue figure di riferimento in questo campo, capaci di coniugare conoscenza tecnica e attenzione al caso concreto. A Napoli, ad esempio, l’avvocato Liguori si distingue per un approccio pragmatico e orientato alla tutela effettiva del danneggiato, con una profonda conoscenza delle dinamiche assicurative e una solida esperienza in ambito contenzioso.

In casi complessi, come quelli con lesioni gravi o con responsabilità incerte, il supporto di un legale diventa essenziale per far valere i propri diritti e ottenere il giusto risarcimento. Inoltre, un avvocato competente può intervenire tempestivamente per impedire che errori formali – nella denuncia, nella raccolta delle prove o nella valutazione del danno – pregiudichino irrimediabilmente la posizione del proprio assistito.