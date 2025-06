ll tour nazionale di Sviluppo Lavoro Italia fa tappa a Foligno per avvicinare i giovani al mondo del lavoro Oltre 20 aziende hanno effettuato più di 400 colloqui mettendo a disposizione circa 350 posizioni lavorative Foligno.

Grande successo per la tappa umbra del tour nazionale “C’è Posto per Te”, promosso da Sviluppo Lavoro Italia, che ha fatto sosta a Foligno trasformando la corte di Palazzo Trinci, nel cuore di piazza della Repubblica, in una vera e propria “agorà” del lavoro, con oltre 20 aziende che hanno effettuato più di 400 colloqui, mettendo a disposizione circa 350 posizioni lavorative. L’intento del tour itinerante di Sviluppo Lavoro Italia è quello di favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, soprattutto di giovani e donne, spesso “distanti” dalle dinamiche occupazionali e dalle opportunità professionali. Il tour rappresenta un'iniziativa concreta a supporto delle politiche attive del lavoro e della costruzione di un mercato più accessibile, inclusivo ed efficiente.

A presentare l’iniziativa in conferenza stampa, Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia, Stefano Zuccarini, Sindaco di Foligno (PG) e Francesco Zaffini, Presidente della 10° Commissione del Senato Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.

La situazione in Umbria

Il quadro occupazionale rilevato dall’Istat in Umbria registra segnali incoraggianti. Nel 2024 gli occupati in età 15-64 anni sono 356mila, con un incremento di 9mila unità rispetto al 2023 (+2,5%). Il tasso di occupazione sale al 68%, guadagnando 1,5 punti percentuali in un anno. Contestualmente, si registra un calo del numero di disoccupati, che si attestano a 19mila unità (-17,7%), con il tasso di disoccupazione che rispetto al 2023 scende di 1,2 punti percentuali dal 6% al 4,9%. Rimane stabile, a circa 12mila unità, la quota di giovani umbri tra 15 e 29 anni non occupati né inseriti in un percorso di istruzione/formazione (i NEET): l’incidenza sulla popolazione della corrispondente fascia d’età pari al 10,1% è inferiore a quella rilevata nel Centro (12,9%) e a livello nazionale (15,2%).

Per Francesco Zaffini, Presidente della 10ª Commissione del Senato Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale: “Iniziative come ‘C’è Posto per Te’ rappresentano un modello efficace di politica attiva capace di tradurre in azione concreta il nuovo paradigma che il Governo sta promuovendo: non più un approccio assistenzialista, ma un sistema che punta ad attivare le persone, valorizzarne competenze e potenzialità, e accompagnarle verso un’occupazione stabile e qualificata. In questo quadro, il tour promosso da Sviluppo Lavoro Italia si inserisce perfettamente come strumento operativo per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. I dati lo confermano: l’Italia sta finalmente registrando segnali robusti di crescita occupazionale, frutto anche di un impegno costante da parte del Governo. È questa la direzione giusta: creare condizioni favorevoli affinché ogni cittadino possa costruire un futuro lavorativo dignitoso e soddisfacente”.

“Il nostro obiettivo è diffondere strumenti per accompagnare le persone verso un lavoro, soddisfacente e di qualità”, ha dichiarato Paola Nicastro, Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Lavoro Italia. “In Umbria il mercato del lavoro sta mostrando segnali incoraggianti di crescita. È una regione a cui sono particolarmente legata per l’impegno che ho portato avanti nel campo delle politiche attive. La risposta al recruiting day, con oltre 400 candidati coinvolti nei colloqui, dimostra quanto i nostri giovani abbiano voglia di mettersi in gioco e costruirsi un futuro. Le nostre analisi confermano questa dinamicità: tra il 2024 e il 2028 stimiamo un fabbisogno occupazionale di circa 51mila nuove unità, legato sia all’espansione del tessuto economico sia al naturale ricambio generazionale. I settori che offriranno le maggiori opportunità saranno i servizi alle persone e alle imprese, il commercio, l’industria e il turismo. La domanda sarà particolarmente concentrata su profili specialistici, tecnici e personale qualificato nei servizi. Per questo sarà essenziale rafforzare i percorsi formativi, allineandoli alle reali esigenze del mercato, così da sostenere la competitività del sistema e accompagnare le trasformazioni in atto. È in questa direzione che, come agenzia del Ministero del Lavoro, stiamo orientando i nostri interventi, con l’obiettivo di generare un impatto concreto e duraturo”.

Secondo Stefano Zuccarini, Sindaco di Foligno (PG): “Questa iniziativa è molto importante per il territorio di Foligno e per tutta l'Italia perché è riuscita a fare incontrare la domanda con il mercato del lavoro e questo è fondamentale per lo sviluppo delle città e del tessuto sociale e lavorativo. Inoltre, va incontro alle esigenze dei nostri giovani e al contempo è molto utile alle aziende del territorio. L'aumento dei posti di lavoro per effetto delle misure adottate dal Governo Meloni è un segnale positivo e va nella giusta direzione. La città ha risposto molto bene, abbiamo avuto la piazza piena e ringrazio l’onorevole Zaffini, il Ministero e Sviluppo Lavoro Italia per aver dato questa possibilità ai cittadini”.

Parallelamente al recruiting day si sono svolti laboratori specializzati per responsabili e operatori dei Centri per l'Impiego, con focus su servizi alle imprese, supporto all'autoimpiego e collocamento mirato, arricchiti dalla presentazione del Progetto EDO - Educazione Digitale per l'Occupazione. I cittadini hanno potuto ricevere informazioni sulla piattaforma SIISL e sulla piattaforma EDO, strumenti digitali fondamentali per l'accesso ai servizi per il lavoro e per i beneficiari del Programma GOL.

La tappa di Foligno conferma l'importanza di iniziative innovative come "C'è Posto per Te" nel ridurre il mismatch occupazionale, facilitando l'incontro tra le competenze disponibili e le esigenze delle imprese locali. Il Truck itinerante dei Servizi al Lavoro proseguirà il suo viaggio con altre 9 tappe in tutta Italia per far conoscere le opportunità di formazione e lavoro che molto spesso non vengono colte.

La prossima tappa si terrà sempre in centro Italia, a L’Aquila, il 25 e 26 giugno.