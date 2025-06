VIVI IL CASTELLO DI SANTA SEVERA 2025: DUE MESI DI MUSICA, CULTURA, CINEMA E ARTE NELLA SUGGESTIVA CORNICE SUL MARE

Dal 1° luglio al 31 agosto 2025, il castello di Santa Severa si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, ospitando un fitto programma di eventi che spaziano dalla musica alla letteratura, dal teatro al cinema, fino all’arte contemporanea. Il tutto nella cornice unica della storica fortezza affacciata sul Mar Tirreno. La rassegna estiva “Vivi il castello di Santa Severa 2025”, promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house LAZIOcrea, con la direzione artistica di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, torna a ravvivare il grande prato ai piedi dell’antico maniero con una proposta culturale pensata per villeggianti, turisti, famiglie e residenti. Il castello, complesso monumentale di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura (MiC) e il Comune di Santa Marinella. Simona Baldassarre, assessore Cultura Regione Lazio: "Siamo qui a presentare una stagione di eccellenza per una regione d'eccellenza, per promuovere sempre di più una Santa Marinella perla del Tirreno, meta di turismo internazionale e non solo buen retiro dei romani. Stiamo investendo su questo territorio, a partire dall'attrattività dei brand Litorale romano ed Etruria meridionale, delle potenzialità degli scavi archeologici UNESCO e di tutti i beni storici, naturalistici e culturali di un'area di straordinario pregio. Perché il Lazio, tutto, è uno scrigno da scoprire".

L’apertura: musica e arte contemporanea

La stagione si inaugura il 1° luglio con il concerto dell’Orchestra di Fiati Gioacchino Rossini, e la mostra “Warhol e Banksy”, a cura di Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, aperta al pubblico dal 2 luglio fino al 18 settembre. La mostra è patrocinata dalla Regione Lazio, realizzata in collaborazione con LAZIOcrea e prodotta da Metamorfosi Eventi ed Emergence Festival. Dopo il successo al WEGil di Roma, l’esposizione approda al castello raccontando il confronto tra due icone opposte ma complementari dell’arte contemporanea: il mondo patinato e seriale di Andy Warhol e la forza comunicativa e provocatoria di Banksy.

Un’estate di eventi per tutti

Ogni sera, dal martedì alla domenica, il castello accoglierà il pubblico con appuntamenti adatti a tutte le età e gusti. La musica sarà grande protagonista con una proposta eclettica: dalla lirica con La Traviata, al jazz del Rita Marcotulli Trio e Stefano Di Battista, dal pop d’autore con Neri per Caso, Alan Sorrenti, Anna Tatangelo, Ron, ai successi intramontabili di Edoardo Vianello, fino ai tributi a grandi artisti come Franco Battiato, Dire Straits e i Queen. Tra gli appuntamenti speciali, il Recital di Gino Saladini la vibrante energia di Marcello Cirillo e Demo Morselli e le melodie al pianoforte di Marco Sensi.

Il LAZIOsound Festival avrà un’anteprima con il Vocal Show, una serata coinvolgente in cui cori polifonici e formazioni vocali si alternano sul palco per poi ospitare artisti come Tiromancino e Sergio Cammariere. Il teatro avrà una forte presenza, con spettacoli che spaziano dalla commedia al teatro musicale, con artisti come Max Giusti, Anna Mazzamauro, Giovanni Scifoni, Edoardo Leo e Marco Marzocca.

Danza, cinema e cultura

Imperdibili gli appuntamenti con la danza, tra cui Giulietta e Romeo del Balletto di Roma, ispirato alla tragedia shakespeariana, e il Gran Galà delle Stelle Danzanti, con la direzione artistica di Kristian Cellini.

Tra gli eventi musicali da segnalare, i concerti della Xylon Orchestra, che proporrà celebri colonne sonore, della Blind Inclusive Orchestra (BIO), la prima orchestra sinfonica inclusiva con musicisti ciechi e ipovedenti e l’orchestra di fiati B-AND Wind Orchestra. Torna inoltre l’amato concerto estivo della Fanfara della Polizia di Stato, un classico dell’estate al castello.



Non mancheranno momenti dedicati alla gastronomia e alla tradizione, con lo showcooking di Alessandro Circiello, un torneo sportivo di bridge, e attività per bambini e famiglie, con spettacoli come Hansel e Gretel, Zeus, e performance di circo e giocoleria a cura di Café Rouge e gli spettacoli Rime insaponate e Giro della Piazza. Il cinema all’aperto, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia –Cineteca Nazionale e Titanus proporrà proiezioni ogni martedì e mercoledì di una rassegna tutta al femminile dal titolo Le dive della Titanus. Un grande evento che vuole essere un duplice omaggio: da una parte alla Titanus, la prima casa di produzione e distribuzione cinematografica italiana e fra le più antiche nel mondo, che da oltre 120 anni scrive la storia del cinema grazie alla famiglia Lombardo, dall’altra alle dive nostrane, ora irresistibilmente comiche, ora tragiche. Le ambasciatrici ideali di questa panoramica tutta al femminile saranno: Anna Magnani, Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Marisa Allasio, Sylva Koscina, Giovanna Ralli, Franca Valeri, Valeria Moriconi, Monica Vitti, Claudia Cardinale, Stefania Sandrelli, Catherine Spaak, Eleonora Giorgi, Ornella Muti, Giuliana De Sio, Milena Vukotić. Ogni proiezione sarà preceduta da un incontro con attrici, attori, registi e critici.

Libri e calici: il gusto delle parole

La rassegna “Libri e Calici” giunta alla terza edizione arricchirà l’estate con incontri letterari con l’autore accompagnati da degustazioni di vini del territorio a cura di Arsial che ha aderito all’iniziativa, riconoscendone il valore culturale e l’efficace connubio tra promozione della lettura e valorizzazione delle eccellenze vitivinicole del territorio laziale. Un momento conviviale tra parole e sapori moderati dalla giornalista Francesca Lazzeri.

PROGRAMMA

LUGLIO

1° luglio

Mostra Warhol e Banksy aperta al pubblico dal 2 luglio al 18 settembre

Musica – ore 21:00 Concerto sotto le stelle Orchestra di fiati Gioacchino Rossini

2 luglio

Cinema – ore 21:00 Milena Vukotić Fantozzi contro tutti (1978) di Paolo Villaggio e Neri Parenti

3 luglio

Musica – ore 21:00 Melodie Sempreverdi con Edoardo Vianello

4 luglio

Concerto – ore 21:00 Neri per Caso

5 luglio

Musica – ore 21:00 Vocal Show giornata di preview del Laziosound Festival con cori polifonici e formazioni vocali che si alternano sul palco

6 luglio

Cultura – Libri e Calici – ore 19:00 Guerino Nuccio Bovalino, Algoritmi e preghiere - L'umanità tra mistica e cultura digitale - Luiss University Press con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial.

Recital – 21:00 Misteriosa Roma con Gino Saladini



8 luglio

Cinema – ore 21:00 Gina Lollobrigida Pane, amore e fantasia(1953) di Luigi Comencini

9 luglio

Cinema – ore 21:00 Sophia Loren Il segno di Venere(1954) di Dino Risi

10 luglio

Showcooking – ore 21:00 La salute vien mangiando con Alessandro Circiello

11–13 luglio

Torneo sportivo – ore 21:00 Bridge

Surf Expo sulla spiaggia

13 luglio

Cultura – Libri e Calici – ore 19.00 Daniela Alibrandi. I delitti della vergine (Morellini Editore), con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

15 luglio

Cinema – ore 21:00 Marisa Allasio Poveri ma belli (1956) di Dino Risi

16 luglio

Laziosound Festival – ore 21:00 Tiromancino

17 luglio

Laziosound Festival – ore 21:00

18 luglio

Laziosound Festival – ore 21:00 Sergio Cammariere

19 luglio

Concerto– ore 21:00 Orchestra ma non troppo B-And Wind orchestra

20 luglio

Cultura – Libri e Calici – ore 19:00 Irma Bacci in ricordo di Gabriele Galloni - Luna di carne ChiPiùNeArt Edizioni, con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

Concerto – ore 21:00 Emozioni sotto le stelle con le musiche di Marco Sensi



22 luglio

Cinema – ore 21:00 Giovanna Ralli e Franca Valeri Un eroe dei nostri tempi (1955) di Mario Monicelli

23 luglio

Cinema – ore 21:00 Sylva Koscina La nonna Sabella (1957) di Dino Risi

24 luglio

Balletto di Roma – ore 21:00 Giulietta e Romeo

25 luglio

Teatro – ore 21:00 Spettacolo comico “ Bollicine” con Max Giusti (ingresso a pagamento – biglietti su Ticketone)

26 luglio

Teatro – ore 21:00 Com’è ancora umano lei con Anna Mazzamauro

27 luglio

Cultura – Libri e Calici – ore 19:00 Luisa Caterina De Caro. Ara – Il romanzo della Gurfa (edizioni Aurora Boreale), con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

Famiglie – ore 21:00 La storia di Hansel e Gretel età consigliata dai 6 agli 11 anni

29 luglio

Concerto – ore 21:00 Rita Marcotulli Trio

30 luglio

Cinema – ore 21:00 Anna Magnani Risate di gioia (1960) di Mario Monicelli

31 luglio

Teatro – ore 21:00 Fra’ San Francesco la superstar del Medioevo con Giovanni Scifoni (ingresso a pagamento – biglietti su Ticketone)

AGOSTO

1° agosto

Teatro – ore 21:00 Ti racconto una storia con Edoardo Leo (ingresso a pagamento – biglietti su Ticketone)

2 agosto

Concerto – ore 21:00 Magico Tour Alan Sorrenti

3 agosto

Cultura – Libri e Calici – ore 19:00 Rodolfo Fellini. Girotondi d’acqua (Youcanprint), con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

Famiglie – ore 21:00 Zeus Teatro ragazzi

5 agosto

Cinema – ore 21:00 Valeria Moriconi A cavallo della tigre(1961) di Luigi Comencini

6 agosto

Cinema – ore 21:00 Claudia Cardinale Audace colpo dei soliti ignoti(1959) di Nanni Loy

7 agosto

Musica – ore 21:00 Voli imprevedibili Omaggio a Franco Battiato

8 agosto

Musica – ore 21:00 Concerto della Fanfara della Polizia di Stato

9 agosto

Musica – ore 21:00 Italian Dire Straits tribute

10 agosto

Cultura – Libri e Calici – ore 19.00 Sandro Belleggia. L’amabile sicario di via Cola di Rienzo e Il rapimento di Melissa Lowen e altri casi (Author Publisher), con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

Famiglie – ore 21:00 Café Rouge Circo



12 agosto

Cinema – ore 21:00 Stefania Sandrelli Io la conoscevo bene (1965) di Antonio Pietrangeli

13 agosto

Cinema – ore 21:00 Catherine Spaak L’armata Brancaleone(1966) di Mario Monicelli

14 agosto

Teatro – ore 21:00 Giro della Piazza

15 agosto

Musica– ore 21:00 Tu vuo’ fa l’americano. Storie italiane in America Marcello Cirillo e Demo Morselli

16 agosto

Teatro – ore 21:00 Chi me lo ha fatto fare con Marco Marzocca

17 agosto

Cultura – Libri e Calici – ore 19.00 Salvatore Santangelo. Fronte dell'Est. Passato e presente di un destino geografico (Castelvecchi editore) con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

Musica – ore 21:00 La Dolce Vita con Stefano Di Battista Quintet

19 agosto

Cinema – ore 21:00 Monica Vitti Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca) (1970) di Ettore Scola

20 agosto

Cinema – ore 21:00 Eleonora Giorgi Mani di fata (1983) di Steno

21 agosto

Famiglie – ore 21:00 Rime Insaponate giocoleria

22 agosto

Danza – ore 21:00 Gran Galà delle Stelle Danzanti

23 agosto

Musica – ore 21:00 Requeen Queen Tribute show Freddie Mercury Memorial Night

24 agosto

Cultura – Libri e Calici – ore 19.00 Salvatore Anselmi. La città del sole (Effigi) con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

Musica – ore 21:00 Concerto Al centro esatto della musica Ron

26 agosto

Cinema – ore 21:00 Ornella Muti La stanza del vescovo (1977) di Dino Risi

27 agosto

Cinema – ore 21:00 Giuliana De Sio Io, Chiara e lo Scuro (1983) di Maurizio Ponzi

28 agosto

Musica– ore 21:00 Concerto Allegro con fuoco Blind Inclusive Orchestra

29 agosto

Musica– ore 21:00 Concerto Anna Tatangelo (ingresso a pagamento – biglietti su Ticketone)

30 agosto

Musica – ore 21:00 Le più belle colonne sonore del cinema – Xylon Orchestra

31 agosto

Cultura – Libri e Calici – ore 19:00 Francesco Maria Ferrara. Opa (Affiori edizioni), con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

Lirica – ore – 21:00 La Traviata – Giuseppe Verdi Primadopera