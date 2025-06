ENEL CUORE AL FIANCO DEL PROGETTO "TALENTO E TENACIA" A MONTESPACCATO

Un progetto di riqualificazione dedicato alla comunità che rafforza il tessuto sociale del quartiere di Montespaccato a Roma e crea un luogo di aggregazione per famiglie e ragazzi. Il nuovo “Spazio civico di comunità” è stato presentato in occasione della prima Giornata nazionale delle periferie urbane, alla presenza del Vice Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci, il Presidente della Commissione di inchiesta sulle periferie On. Alessandro Battilocchio, l’Assessore alle Politiche sociali della Regione Lazio Massimiliano Maselli, l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale Tobia Zevi, la Presidente del XIII Municipio Sabrina Giuseppetti, oltre al Presidente di Asilo Savoia Massimiliano Monnanni e al Consigliere delegato di Enel Cuore Onlus, Andrea Valcalda.

Sostenuta da Enel Cuore, la Onlus del Gruppo Enel, l’iniziativa trova “casa” all’interno del campo sportivo Don Dino Puglisi sequestrato alla criminalità nel 2018 e rientra nel programma “Talento & Tenacia - crescere nella legalità”, curato dal “Gruppo Sportivo Montespaccato”, società sportiva dilettantistica restituita alla legalità nel 2023 attraverso una campagna di azionariato popolare promossa dall’azienda pubblica di servizi alla persona “Asilo Savoia” e che conta oggi più di 1.500 tra soci e iscritti.

“Attraverso lo “spazio civico di comunità” vogliamo supportare in maniera significativa lo sviluppo di un programma che utilizza lo sport di squadra per promuovere coesione sociale, partecipazione giovanile e senso di appartenenza in un quadrante importante della Capitale. - ha dichiarato il consigliere delegato di Enel Cuore Onlus Andrea Valcalda - Enel Cuore ha deciso di sostenere l’attività del “Gruppo Sportivo Montespaccato” per la capacità di innescare resilienza, reti di prossimità e coinvolgimento della comunità territoriale per restituire valore al tessuto sociale del quartiere di Montespaccato”

“Siamo immensamente grati ad Enel Cuore Onlus - ha dichiarato il Presidente di Asilo Savoia Massimiliano Monnanni - per aver voluto sostenere lo sviluppo del programma “Talento & Tenacia - crescere nella legalità”. Per le tante famiglie e i moltissimi cittadini di Montespaccato che si sono uniti per riscattare l’orgoglio di una comunità ferita dalla criminalità, poter garantire una migliore qualità della vita ai loro bambini e ragazzi è il modo migliore per festeggiare l’80^ anniversario della nascita del Quartiere che ricorre questo anno”.

Nel corso della stagione sportiva 2025-26 il contributo di Enel Cuore consentirà di realizzare: 100 interventi di sostegno scolastico, formazione post-scolastica e sostegno negli studi universitari, attività sportive calcistiche gratuite per 200 ragazze e ragazzi (dai 13 ai 18 anni) e 200 kit sportivi donati ad altrettanti ragazzi e ragazze (dall’under 14 alla Juniores under 19). A questo si aggiunge l’accesso gratuito per 100 ragazze e ragazzi ad attività extrasportive. Infine sempre grazie al progetto si potrà procedere al rinnovo delle attrezzature e ad alcuni interventi di manutenzione delle strutture dedicate alla Scuola Calcio e alle giovanili.