I PROTAGONISTI DI “TRADIMENTO”, LA SOAP TURCA DI CANALE 5. IL PUBBLICO E' IMPAZZITO PER LORO

“Non credevamo che in Italia ci amassero così,”, hanno dichiarato i tre protagonisti più celebri della soap televisiva “Tradimenti”, Caner Sahim (Tolga), Yusuf Cim (Ozan), e Feyza Sevil Gungor (Oylum) , giunti al festival del cinema e della tv di Benevento. Un successo annunciato, da ore li aspettavano tutti, nonostante il caldo torrido che superava i 34 gradi. Applauditissimi (ed esteticamente bellissimi), hanno subito simpatizzato con la stampa e il pubblico, che ha dichiarato di non aver mai perso una puntata. In effetti la storia di “Tradimenti” è avvincente, incentrata su una donna importante che scopre il tradimento del marito Tarik e affronta le conseguenze nella vita privata e professionale, e la lunga scia di segreti e bugie. Sotto la regia di Murat Saracoglu, si gira ad Istambul, nel quartiere di Besiktas, la soap riprenderà a settembre. Come sempre Canale 5 ha fatto una scelta equilibrata, segnando l'ennesimo goal. Incontriamo nella halle dell'albergo e solo grazie all' Ufficio Stampa “The Rumors”, perfetti in ogni evento, i giovani protagonisti della storia, che con grande entusiasmo accettano di rispondere alle domande. Ci aiuta un'interprete, perché il turco non è da tutti...

Intervista a trois. Partiamo con la prima domanda a Yusuf Cim:

Tra vicende amorose, intrighi e passioni, il più turbolento è il personaggio di Ozon. Nella vita invece, che tipo è?

“Nella vita reale sono sempre stato un bravo ragazzo, mi sono sempre comportato bene, non sono come lui. Anzi, mi dicono che sono troppo buono”.

Di serie tv ce ne sono tante, ma ciò che è accaduto qui, credo che per voi sia bellissimo. Eppure, si parla di tradimenti...

Feyza Sevil Gungor: “Forse perché tra noi c'è chimica e amicizia. Siamo riusciti a costruire una grande storia, raccontata con onestà. E il pubblico lo ha capito. Abbiamo trascorso ore ed ore sul set e devo ammettere che tra noi ci sono rispetto e tolleranza”.

Vi aspettavate di essere accolti così in Italia?

Caner Sahim: “Non credevamo di avere tanti fans, persone che ci amano e che non hanno perso una puntata. Qui è tutto molto bello, dalle persone al cibo”.

Quindi, se vi chiamassero per far parte di un nostro programma, tipo Ballando con le stelle o L'isola dei famosi, accettereste?

Risposta a trois: “Certo, impegni permettendo accetteremmo. Il pubblico italiano è meraviglioso. In fondo ci assomigliamo, anche noi siamo un popolo caloroso”.