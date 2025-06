Georgia Mos, estate in musica: due nuove produzioni e un tour

L’energia contagiosa e la carica esplosiva di Georgia Mos, una delle donne dj e producer più seguite d’Italia con migliaia di followers, nonché uno dei volti di spicco della scena dance ed house mondiale inserita anche nella classifica tra le migliori dj al mondo, torna a farci ballare con “Empty” ed “Ain’t no sunshine” due nuove singoli già disponibili su tutte le principali piattaforme digitali. L’artista si prepara anche alla partenza del “Georgia Mos summer tour” nuovo tour estivo che la vedrà protagonista nei principali club e festival d’Italia e d’Europa.

L’eclettica dj dal carattere cosmopolita e globale che ha saputo conquistare le folle dei palchi più prestigiosi al Mondo grazie allo straordinario carisma delle sue performance si prepara così a far scatenare il pubblico per un’estate in costante levare e dal sapore indimenticabile.

“Sono davvero contenta di tornare in musica con questi due nuovi singoli – dichiara Georgia Mos – sono due produzioni differenti ma che ben rispecchiano tutta la mia grinta, positività, e personalità un vortice di energia ed emozioni allo stato puro che fuoriescono soltanto con le good vibes che la musica è in grado di regalarci. EMPTY” nasce da un contrasto emotivo: la voglia di ballare anche nei momenti in cui l’umore è basso. Beat profondi, percussioni afro e un groove avvolgente si intrecciano con synth minimali per trasmettere quella sensazione sospesa tra malinconia e potenza. “AIN’T NO SUNSHINE” è invece la reinterpretazione di un classico eterno.

Il celebre brano di Bill Withers viene rivisitato in chiave Afro House con un tocco elettronico elegante.

Una versione club-friendly ma rispettosa dell’originale, in cui il calore del soul incontra la ritualità del ritmo africano. Le sorprese per quest’estate non finisco qui, sto ultimando una terza e ultima produzione che arriverà nel cuore dell’estate con l’intento di portare il sound Afro in tutte le sue sfumature al centro del panorama clubbing europeo. Dal profondo all’esplosivo, dal nostalgico al sensuale, ogni brano è pensato per raccontare un frammento di estate, sempre con un’identità forte e riconoscibile”

"EMPTY”, entrata subito in classifica nella chart top 100 elettronica beatport, e “AIN’T NO SUNSHINE” costante ascesa nella classifica top 5 dance/pop beatport, sono così i due brani che fanno da apripista alla nuova stagione artistica tutta in musica di Georgia Mos. A sorpresa infatti l’artista annuncerà l’uscita di una terza e ultima release, una banger hit tutta da ballare che arriverà nel cuore dell’estate. Tre release, tre anime, ma un unico filo conduttore per quest’estate in musica 2025: l’Afro sound contemporaneo, un trittico musicale pensato per scuotere il dancefloor e attraversare le emozioni con l’intento di portare il sound Afro in tutte le sue sfumature al centro del panorama clubbing europeo. Dal profondo all’esplosivo, dal nostalgico al sensuale, ogni brano è pensato per raccontare un frammento di estate, sempre con un’identità forte e riconoscibile.

Nel frattempo Georgia si prepara a calcare live anche i palchi più prestigiosi della penisola italiana e non solo con il suo “Georgia Mos summer tour” che la vedrà protagonista fino alla fine di settembre i principali club e Festival d’Italia e d’Europa.

Conosciuta come una delle migliori dj e producer tra le donne più acclamate della scena contemporanea, Georgia Mos ha raggiunto in parecchi anni di gavetta una popolarità sempre maggiore che l’ha portata nel corso degli anni a collaborazioni di prestigioso internazionale. Il suo brano “If you had my love”, re-work della celebre hit di J.Lo, ha raggiunto in poco tempo oltre 5 milioni di ascolti su Spotify, sino alla collaborazione discografica con l'artista svizzera Pull N Way nel brano "Will you follow me?", sono solo alcune delle chicche a cura di Georgia Mos. Tra i suoi grandi successi anche “Call 911” feat Ella Loponte, “Amami a tempo” disco cantato e co-prodotto da Georgia per Universal Music, “Naked”, “Confetti”, e la sua imperdibile versione remix de “La primavera” di Jovanotti che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico.

“Anche se negli ultimi anni le donne dj hanno più spazio e più credibilità nel mondo musicale internazionale penso in generale ci sia ancora parecchia strada da fare – prosegue Georgia Mos - Fortunatamente io ho sempre avuto supporto da parte dei miei colleghi, ancora troppo spesso però noto come per alcuni sia “strano” vedere o ascoltare una donna in consolle. Io continuo a lavorare sodo e non mi arrendo, sogno nuove collaborazioni e continuo a produrre, spero un giorno di poter condurre un programma radiofonico o televisivo tutto mio”

Georgia, originaria di Sanremo ma cittadina del mondo e con una cultura “open mind” si appassiona sin dalla tenera età alla musica studiando da ragazzina canto e chitarra classica. L’amore incondizionato per la musica la porta da subito a viaggiare per il mondo, fino a stabilirsi a Londra dove coltiva la sua passione per il Djing e la musica elettronica. Dopo memorabili esibizioni in alcuni tra i più importanti locali come il “Nikki Beach” di Miami, il “1 OAK” di New York, “Vip room” di Cannes e il “Privilege” di Ibiza, solo per citarne alcuni, locali in cui suonare per una donna non è proprio all’ordine del giorno, Georgia ha sdoganato ogni limite con la sola forza della sua musica. ll successo arriva con il programma televisivo “TOP DJ” in onda su Italia Uno, come unica concorrente donna. Da lì inizia un’importante tour in Europa e in Asia (China, India e Nepal) suonando in alcuni tra i più importanti club, venendo premiata anche come “Best New Comer Djane” nella classifica di Djane Mag mondiale. Ha sfilato più volte sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia suonando come dj officiale di Cartier.

Di seguito le prime date del “Georgia Mos summer tour” - Date in continuo aggiornamento

4/7 Porto Garibaldi X Radio 105 X “Lady J” Lomacchio (Emilia Romagna)

6/7 “Osha club” Crispiano (Puglia)

10/7 “Covo di Nord Est” Summer Party X Costa Crociere, Santa Margherita Ligure (Liguria)

12/7 Sindia, Nuoro (Sardegna)

25/7 “Indiga club” Sottomarina di Chioggia, Venezia

31/7 “Montecchio Marittima”, montecchio maggiore, Vicenza

1/8 “Alaja club “Portorose (Slovenia)

2/8 “Mia garden” Agrigento (Sicilia)

8/8 “Castellecce summer Festival” Mafalda (Campobasso)

9/8 Alcara Lifusi, Messina (Sicilia)

10/8 Notte Bianca, Castelvecchio, Foggia (Puglia)

16/8 Lesina, Foggia (Puglia)

29/8 “Insomnia club, Benidorm (Spagna)

30/8 Festival “Le Village Italian d’ans “Dan’s (Belgio)

2/09 “Exes event” Godrano, Palermo (Sicilia)