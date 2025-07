Premio Argos Hippium 2025, Francesco Fredella di RTL 102.5 tra i premiati

Venerdì 25 luglio, nella suggestiva location del Parco Archeologico di Siponto, si terrà la 32ª edizione del Premio Argos Hippium. Ideato e curato da Lino Campagna, l’Argos è molto più di un riconoscimento: è un tributo alle personalità nate e cresciute nella provincia di Foggia che, con passione e merito, portano in alto il nome della loro terra.

Tra i premiati di questa edizione c’è anche Francesco Fredella, capo ufficio stampa e conduttore di RTL 102.5, volto noto di Rai1 (opinionista fisso di Storie italiane) e interprete attento dell’attualità con stile diretto e appassionato. A luglio 2024 Fredella è stato premiato con il microfono d’oro in Campidoglio. Ogni sera, dalle 19 alle 21, conduce Protagonisti sulla prima radio d’Italia. Segue, da invitato, il Festival di Sanremo, le Nitto Atp Finals di Tennis e gli Internazionali BNL d’Italia e il Napoli Pizza Village. Sono undici i premiati dell’edizione 2025 che operano in diversi ambiti: spettacolo, giornalismo, giustizia, imprenditoria, scienza e tecnologia.

“Ogni edizione nasce proprio dall’amore per questa terra e per le storie straordinarie che sa generare – spiega il patron Lino Campagna – l’Argos è una dichiarazione d’amore verso chi ha saputo trasformare le proprie radici in slancio verso il futuro.

Dietro ogni nome c’è un percorso di ascolto, ricerca e riflessione. Tutto questo non sarebbe possibile senza il sostegno di alcuni imprenditori del territorio che, con discrezione e senso di responsabilità culturale, ci accompagnano da anni. A loro va il mio più sincero e riconoscente grazie.”