Lipari, da venerdì 11 a lunedì 14 “EOLIè - Arte, Letteratura e Società”

Da venerdì 11 a lunedì 14 luglio 2025 a Lipari torna “EOLIè - Arte, Letteratura e Società”, il festival promosso e organizzato dall’associazione culturale “Un Sanpietrino” che celebra quest’anno la cultura in tutte le sue forme. La quinta edizione vedrà protagonisti artisti, scrittori, intellettuali, musicisti, atleti e performer di fama nazionale e internazionale, tra cui Emilia Kabakov, Marcello Veneziani, Beatrice Venezi, Sebastiano Barisoni, Davide Rondoni, Carmelo Travia, Pietro Terzini, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.



Il tema scelto per il 2025 è “Amore e Tradimento”, un dualismo eterno che attraversa la vita e l’arte, le relazioni personali e i grandi conflitti della storia, e che sarà esplorato attraverso incontri, installazioni, mostre, reading e spettacoli.



Si parte venerdì (ore 19.30) al Chiostro normanno con l’inaugurazione della mostra “Cuori inquieti” di Nicolò Morales, Francesca Romana Pinzari, Oliviero Rainaldi, Salvatore Rizzuti e Marco Tamburro. Al termine in programma il panel “L’arte si vende? Passione, mercato e compromesso” con Emilia Kabakov, Sebastiano Barisoni, Pietro Terzini, Benedetto Ruggero. Modera Francesco Malfitano. Alle ore 21 in piazza Marina Corta, concerto di musica jazz: “Note Infedeli”.



Sabato (ore 19.30) lectio magistralis su “Amore e Tradimento” di Marcello Veneziani a cui seguirà il dibattito “L’Arte del convivere: Amore e Tradimento in politica” con Chiara Braga, Eliana Longi, Giusy Versace. Modera Gianni Todini. Alle 21.30 performance di poesia e danza “La danza tra amore e tradimento, Sibilla, Giuda, Erode e Maddalena” con Davide Rondoni, Giuditta Sin.



Domenica (ore 19.30) i giovani di Eoliè-young dialogheranno con il blogger Riccardo Pedicone, in arte Riky Pedi, e con il sociologo Pier Paolo Bellini. Alle 20.30 proiezione cortometraggio “Le Tableau vivant” di Armondo Linus Acosta con i premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Alle 21.30 incontro “Il tormento e l’estasi con la partecipazione di Beatrice Venezi.



Chiusura lunedì (ore 14) al porto di Marina Corta con “A bordo con l’ultimo pirata: il viaggio di Capitan Felice”, esperienza narrativa, naturalistica, enogastronomica sul veliero “Sigismondo”.

La manifestazione si svolge con il patrocinio, tra gli altri, dei Ministeri della Cultura e del Turismo, Commissione Europea, Assessorati regionali del turismo dello sport e dello spettacolo e dei beni culturali e dell’identità siciliana; ENIT e Comune di Lipari; e della collaborazione Gruppo Ferrovie dello Stato, di Fondazione CEUR, Illumia, ANFE, Studio Legale Vallefuoco, Inrete Digital; Globe; ALIS, Triton, Gruppo Berti, Streetvox.



Info e programma completo su https://eolie.art/programma-eolie25/