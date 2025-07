CHUPITO: quando il contenuto è umano, il brand diventa virale

In un panorama dominato dai contenuti video, dove il 97% del tempo trascorso sui social è dedicato al formato video, Chupito – Content Shots, al suo terzo anno di attività, si afferma come punto di riferimento assoluto nella produzione di video brevi ad alto potenziale virale, combinando creatività, performance e credibilità. Chupito nasce nel 2022 da un’intuizione di Stefano Maiolica (storyteller e noto content creator con la pagina @unterroneamilano), Pietro Totaro (strategist creativo), Federica Sbezzi (Chief Operating Officer, esperta di strategie operative, ottimizzazione dei processi aziendali e gestione delle relazioni con i clienti), Paolo Bonetti (business lead di Chupito, ingegnere e imprenditore digitale internazionale con Hybrid.one), Cristina Velluti (Finance manager) e Becreatives (boutique di sviluppo tecnologico e guida nella creazione della piattaforma proprietaria Chupito Datashots) uniti dalla volontà di rivoluzionare il modo in cui i brand si raccontano sui social. Oggi Chupito è un team multidisciplinare che ha già superato le 20 unità tra videomaker, strategist, autori e creator, con una sede a Milano in zona Isola, ma attivo su tutto il territorio.

Ma come trasferire correttamente i valori di un brand e coltivare una community forte?

Il segreto di ogni community è il rapporto tra content creator e fan base. Creare uno storytelling empatico, coerente e di valore tra il brand e gli utenti è la sfida più grande di oggi. Chupito ha scelto di affrontarla senza scorciatoie, seguendo il percorso più solido,ovvero quello di portare i volti veri di chi lavora nelle aziende a comunicare direttamente con le persone, abbattendo definitivamente la quarta parete. Con un processo proprietario basato sull’EGC – Employee Generated Content, Chupito ha strutturato un metodo per formare e accompagnare imprenditori e dipendenti a diventare veri content creator, capaci di raccontare in chiave social i valori dei propri brand e del contesto culturale in cui sono immersi. È certo, che a differenza di qualunque altra realtà del settore, Chupito ha introdotto la figura dell’autore a fianco al videomaker anche sul set. Un’integrazione di valore fondamentale, che serve a estrarre il potenziale editoriale e virale da un contenuto, battuta dopo battuta. Questa figura impreziosisce il lavoro creativo e di formazione, dando vita, sfumature e credibilità allo script predisposto. “Crediamo che le persone siano il miglior media che un brand possa avere. Le aiutiamo a diventare credibili, empatiche e virali. Nel farlo diffondiamo i valori dei brand e li infondiamo in community dove la gente si riconosce davvero” Stefano Maiolica – Co-founder e CEO di Chupito.

Il vostro segreto?

Un cocktail perfetto per inebriare i social dei nostri clienti: lavorare con profondità umana sulle radici del brand e sulle dinamiche del target. Il risultato deve essere una comunicazione capace di generare community forti e allineate ai valori dei brand che raccontiamo. Idee creative, format sempre nuovi, ricerche di mercato, trend, editing da urlo e un social media management attentissimo sono solo alcuni degli elementi distintivi di Chupito. La ricetta è il vero segreto. In ogni produzione, un autore e un videomaker lavorano a stretto contatto con il team interno dell’azienda, per dar vita a contenuti autentici che parlano direttamente al cuore delle persone. Un vero e proprio lavoro di regia, ma anche di formazione, che trasforma ogni cliente in un volto credibile e capace di raggiungere grandi risultati sui social.



Come nasce l’idea di creare Chupito.

I social sono piattaforme in costante evoluzione, e non aspettano nessuno. O ti adatti ai loro cambiamenti, oppure resti indietro. Chupito nasce proprio da questa consapevolezza: l’esigenza di creare un’agenzia smart, snella e capace di anticipare i trend, adattandosi in modo camaleontico ai cambiamenti delle piattaforme per ottenere sempre i migliori risultati. “Collaboravo come consulente con diverse agenzie di comunicazione e finivo spesso per discutere sull’inutilità, per molti clienti, delle solite immagini statiche. Era chiaro che bisognava investire sui contenuti video, ma nessuno sembrava in grado di adattarsi con la rapidità necessaria a questo nuovo scenario. In quel momento il CEO di Instagram dichiarava pubblicamente che la piattaforma sarebbe diventata sempre più “video-oriented”. È lì che si è accesa la lampadina.” Stefano Maiolica – Co-founder e CEO di Chupito.