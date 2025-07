HEU chiude un round seed da 1,1 milioni di euro per rivoluzionare il supporto legale delle PMI con l’AI

HEU, l’“AI-powered legal platform” che semplifica la gestione legale per piccole e medie imprese, annuncia la chiusura di un round seed da 1,1 milioni di euro.

A guidare l’operazione è Fil Rouge Capital, fondo di investimento basato in Croazia. Hanno partecipato al round di investimento anche Fin+Tech l’acceleratore fintech ed insurtech della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital, promosso da Zest, Startupbootcamp, Gruppo Credem, Nexi, oltre a Zest e Lazio Innova, quest’ultima attraverso il fondo INNOVA Venture della Regione Lazio finanziato dal POR FESR 2014/2020.

HEU permette a PMI e microimprese di creare, revisionare, inviare e firmare contratti in modo semplice e veloce, grazie a un assistente legale virtuale alimentato dall’intelligenza artificiale. Un alleato sempre disponibile per ridurre tempi, costi e complessità nella gestione dei contratti.

Con il supporto degli investitori, HEU ha aperto nuove sedi in Croazia e a Roma e sta pianificando un’ambiziosa espansione internazionale. I fondi raccolti saranno impiegati per potenziare ulteriormente il prodotto, migliorare le performance dell’AI e valorizzare un asset unico nel panorama europeo: il più grande database italiano di contratti legalmente utilizzabili, composto da oltre 300.000 documenti, utilizzato per addestrare modelli di intelligenza artificiale su misura per le esigenze delle imprese.

La piattaforma ha già conquistato la fiducia di più di 250 aziende clienti e conta oltre 60.000 utenti attivi tra imprenditori, professionisti e team legali.

"Abbiamo investito in HEU perché stanno risolvendo un problema reale e diffuso per le PMI, con una soluzione scalabile basata sull’intelligenza artificiale. Il loro team unisce una profonda conoscenza del settore a un’eccellente competenza tecnica, e ha sviluppato un prodotto che offre un valore immediato agli imprenditori. È esattamente il tipo di azienda audace e orientata all’esecuzione che ci piace sostenere”, ha dichiarato Stevica Kuharski, Partner di Fil Rouge Capital.

“HEU rappresenta un esempio concreto di come l’intelligenza artificiale possa affiancare le persone nel lavoro quotidiano, semplificando attività complesse e ottimizzando i processi. Grazie alla tecnologia sviluppata, le PMI possono gestire con maggiore rapidità e sicurezza gli aspetti legali e burocratici della loro attività. Siamo convinti che HEU diventerà un alleato sempre più presente e strategico per i piccoli imprenditori”, ha dichiarato Stefano Molino, Responsabile del Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital

“Questo round è una tappa fondamentale del nostro percorso e un segnale chiaro che la direzione è quella giusta. La nostra visione è fare di HEU il primo supporto legale quotidiano per le PMI e le microimprese, liberando imprenditori e consulenti dai pesi della burocrazia ordinaria. Abbiamo affrontato sfide importanti e, grazie a un team straordinario e a investitori lungimiranti, siamo pronti a costruire qualcosa di davvero grande.”, ha commentato Luca Visconti, Ceo e Co-founder di HEU.