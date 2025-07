Marco Di Lorenzo: guida Jetswave Aviation nel padel con la sponsorship di Mike Yanguas

Dopo le partnership con l’élite del calcio europeo e con atleti NFL e NBA, Jetswave Aviation entra ufficialmente nel mondo del padel, sponsorizzando Mike Yanguas in occasione del Bordeaux P2, uno degli appuntamenti più rilevanti del circuito Premier Padel 2025.

Guidata da Marco Di Lorenzo, imprenditore italo-americano e CEO di Jetswave Aviation, l’azienda prosegue la sua espansione strategica nel mondo dello sport d’alto profilo, scegliendo ora una disciplina in forte crescita tra imprenditori, investitori e celebrities internazionali. Il padel, infatti, è sempre più sinonimo di lifestyle, networking e dinamismo: valori perfettamente in linea con la visione di Jetswave.

Conosciuto per la sua velocità, il suo talento e il suo stile di gioco spettacolare, Mike Yanguas rappresenta una nuova generazione di sportivi internazionali. La scelta di supportarlo non è casuale: “Abbiamo scelto Mike per il suo potenziale e per ciò che incarna - determinazione, classe e spirito competitivo”, afferma Marco Di Lorenzo. “È lo stesso spirito che anima ogni volo Jetswave.”

Jetswave Aviation, fondata nel 2024 a Boston, ha già conquistato una clientela globale composta da atleti, artisti e decision maker internazionali. La collaborazione con Yanguas segna un ulteriore passo nella costruzione di un ecosistema di brand ambassador d’élite, in grado di rappresentare l’eccellenza e il lifestyle che Jetswave promuove.

Con questa nuova sponsorship, Marco Di Lorenzo conferma la sua abilità nel posizionare il marchio dove si concentra l’attenzione dei leader globali: oggi nei cieli, domani sui campi da padel.