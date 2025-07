La Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Maria Cristina Pisani, ha incontrato Glenn Micallef, Commissario europeo per l’equità intergenerazionale, i giovani, la cultura e lo sport

Presso la sede della Rappresentanza della Commissione Europea a Roma, il Commissario europeo per l’equità intergenerazionale, i giovani, la cultura e lo sport, Glenn Micallef, ha incontrato la presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG), Maria Cristina Pisani.

Al centro del confronto lo sviluppo e l’implementazione del Dialogo UE con i giovani, l’attuazione dello Youth Check a livello europeo e nazionale, lo Youth Policy Dialogue, il President’s Youth Advasory Board e il programma Erasmus+. Ma anche le priorità della nuova Strategia dell’UE per la Gioventù, con un focus su occupazione, sostenibilità, salute mentale, il sostegno al Corpo Europeo di Solidarietà, e la promozione dello Youth Work. Un’occasione per riaffermare la necessità di politiche che mettano al centro i giovani come attori del cambiamento.

“I giovani italiani sono tra i più attivi politicamente nell’Unione Europea. Contribuiscono costantemente con idee eccellenti e proposte concrete in diversi ambiti politici. Il Consiglio Nazionale dei Giovani sta facendo un ottimo lavoro nel guidare questo processo”, ha dichiarato il Commissario europeo Micallef.

“È stato un confronto interessante e carico di motivazione quello avuto oggi con il Commissario, che desidero ringraziare per aver fortemente voluto questo incontro. Abbiamo - ha dichiarato la Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Pisani - avuto l’opportunità di affrontare insieme alcune delle principali sfide che riguardano le nuove generazioni in Italia: l’accesso al lavoro dignitoso, la partecipazione attiva alla vita democratica e il benessere mentale delle persone giovani.

Tra i temi più rilevanti emersi nel dialogo, abbiamo condiviso la convinzione che il programma Erasmus+ rappresenti uno degli strumenti più efficaci per costruire un senso di appartenenza comune e rafforzare la cittadinanza europea tra i giovani. È proprio a partire da questa consapevolezza che abbiamo chiesto – trovando pieno sostegno da parte del Commissario – un rafforzamento del programma Erasmus+ nel prossimo quadro finanziario pluriennale, in linea con quanto richiesto da numerose organizzazioni giovanili in tutta Europa.

Investire nei giovani e nelle loro opportunità di crescita è una responsabilità collettiva: oggi abbiamo fatto un passo importante in questa direzione”.

Oltre a questi temi, si è discusso anche delle eccellenze presenti in Italia in ambito giovanile e dell’importante lavoro che stiamo portando avanti insieme al Ministro Abodi per l’attuazione dello Youth Check, uno strumento essenziale per garantire una valutazione sistemica dell’impatto generazionale delle politiche pubbliche, a breve, medio e lungo termine. In questo senso, è emersa la necessità di integrare e armonizzare gli strumenti già esistenti, affinché le decisioni pubbliche siano sempre più eque e lungimiranti nei confronti delle giovani generazioni, non dimenticando l'importante ruolo di partecipazione e ascolto dei giovani.

Per questo, durante l’incontro si è parlato anche del ruolo del CNG nello EU Youth Dialogue, della centralità dello Youth Policy Dialogue come spazio strutturato di confronto tra giovani e decisori, e dell’ultima grande sfida rappresentata dal President’s Youth Advisory Boards, che potrà rafforzare ulteriormente il protagonismo giovanile nelle politiche pubbliche, che riunirà i rappresentanti individuati dai Consigli Nazionali dei Giovani e da rappresentanti del Forum Europeo dei Giovani, per affiancare la Commissione sulle politiche che riguardano i giovani.

Un incontro che ha rappresentato un passo in avanti nel rafforzamento del dialogo tra istituzioni europee e rappresentanze giovanili, nella convinzione comune che le politiche per i giovani debbano essere costruite con i giovani, valorizzando partecipazione, ascolto e corresponsabilità.