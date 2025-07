Nozioni teoriche e laboratori manuali per spiegare l'importanza di riciclare la plastica

I bambini delle scuole primarie a lezione per contribuire a salvare l’ambiente.

Il progetto "La plastica è cambiata. Cambia idea sulla plastica" è entrato nelle scuole per sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza di un materiale che oggi va finalmente considerato come una risorsa preziosa. "Anche quest'anno proponiamo diversi appuntamenti per portare avanti una rivoluzione silenziosa, ma fondamentale", afferma Tiziano Andreini CEO di Alpla Italia, leader mondiale nella produzione di imballaggi in plastica innovativi.

La sfida è comunicare in modo semplice ed efficace con i bambini. Nascono con questo obiettivo i laboratori organizzati nelle scuole proposti da Alpla Italia, all’interno del progetto di sensibilizzazione “La Plastica è cambiata, cambia idea sulla plastica”, che uniscono teoria e pratica: i bambini imparano a riconoscere le diverse tipologie di plastica, a comprenderne il ciclo di vita e a realizzare piccoli manufatti con materiali riciclati. "Crediamo molto - continua Andreini - nell'importanza di spiegare ai ragazzi i valori della sostenibilità, della corretta raccolta differenziata e del riciclo della plastica, per renderli cittadini più consapevoli. Solo così possiamo davvero fare la differenza e lasciare un’impronta positiva sull’ambiente e sul futuro di tutti"

Grazie alla collaborazione con alcune associazioni educative del territorio, i laboratori educativi hanno già fatto tappa ad Alessandria e a ottobre arriveranno a Frosinone. "Pensiamo -afferma Andreini- che si tratti di un'azione fondamentale per illustrare alle nuove generazioni quanto la plastica sia alleata dell'ambiente se utilizzata nel modo corretto. Ad aiutarci non solo prove pratiche ma anche alcuni video dove Plasticbot, il nostro simpatico robot, racconta il mondo della plastica ai bambini. Del resto, perché tutto ciò sia efficace serve spiegarlo, ne siamo persuasi, con un linguaggio che sia facilmente comprensibile e nello stesso tempo accattivante".

PlasticBot presenta la storia della plastica, i suoi inventori e regala qualche piccola curiosità ma spiega ai bambini le caratteristiche della plastica, la sua corretta raccolta differenziata e l'importanza del suo riciclo.

"La cosa affascinante – sottolinea Andreini- è osservare il loro sguardo mentre guardano i video. Sembrano rapiti dal nostro robot e stupiti dalle novità che apprendono sulla plastica. Un materiale insostituibile che bisogna usare in modo corretto: non sprecarlo e riciclarlo sempre. Li abbiamo definiti super poteri speciali e, riflettendo, è davvero così. Riciclare la plastica è essenziale per proteggere l'ambiente, ridurre l'inquinamento e conservare le risorse naturali. Non farlo invece si danneggiano il suolo, i corsi d'acqua e il mare, con gravi conseguenze per la fauna e la salute umana. Sì, ripartire dai bambini aiuterà a salvare il mondo".