Sanità: a Venezia il nuovo polo ricerca scientifica e IA

Sorgerà sull’area storica dell’ex Ospedale al Mare, grazie a una sinergia tra innovazione, sostenibilità e tutela del patrimonio architettonico, un polo d’eccellenza per la ricerca scientifica e l’intelligenza artificiale nella Sanità.Drees & Sommer Italia, da oltre 25 anni presente nel nostro Paese per accompagnare le imprese nella rigenerazione urbana e lo sviluppo, è orgogliosa di annunciare che con lo sviluppo del Campus Mare ricoprirà il ruolo di Project Manager per il nuovo centro internazionale dedicato alla ricerca e all’intelligenza artificiale applicata alla Sanità, che sorgerà nel cuore del Lido di Venezia. Il progetto nasce su iniziativa di Mare Technopark, in collaborazione con lo studio Ta Architettura, autore del masterplan firmato dall’architetto Alberto Torsello.Un progetto ambizioso che riesce a coniugare passato e futuro e volto a trasformare l’area storica dell’ex Ospedale al Mare in un ecosistema vivo, multidimensionale e sostenibile. Il nuovo campus ospiterà fino a 900 ricercatori, con spazi dedicati non solo alla scienza, ma anche alla vita quotidiana e al benessere della comunità residente: abitazioni, aree commerciali, spazi per il tempo libero, un teatro, palestre, una piscina e persino un lido attrezzato.La missione affidata a Drees & Sommer Italia è garantire l’eccellenza nella gestione di tutte le fasi del progetto. Un team che da quasi 60 anni opera a livello internazionale in oltre 40 Paesi con l’obiettivo di rispettare i più alti standard qualitativi richiesti dal cliente, assicurando il rispetto di tempi e costi secondo quanto programmato.

"Il progetto Mare è una straordinaria occasione per valorizzare un sito storico e trasformarlo in un centro di innovazione con una forte vocazione internazionale. Il nostro impegno come Project Manager è guidare l’intero processo con competenza, visione e attenzione agli obiettivi del cliente", commenta Oliver Mantinger, Managing Director di Drees & Sommer Italia.Tra i protagonisti del nuovo ecosistema scientifico, CompuGroup Medical Italia (CGM Italia) - leader globale nel software sanitario - che si è già impegnata a far confluire al Campus fino a 100 ricercatori, confermando la vocazione tecnologica e internazionale dell’iniziativa.Un aspetto centrale del progetto è il dialogo tra ambiente costruito e natura: il campus prevede infatti la riqualificazione di oltre 21 km² di area verde, in piena armonia con l’unicità paesaggistica della laguna veneziana.Con il progetto Mare, Drees & Sommer Italia consolida il proprio ruolo come partner di riferimento nel panorama dei grandi progetti di trasformazione urbana e innovazione tecnologica in Italia.