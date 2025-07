MASCHIO GASPARDO investe in LYNX AG, azienda statunitense di Churdan (Iowa) e avvia la produzione di seminatrici di grandi dimensioni negli Stati Uniti

MASCHIO GASPARDO, gruppo internazionale leader nelle attrezzature agricole, entra nel capitale di LYNX AG LLC, azienda statunitense di Churdan (Iowa) specializzata in tecnologie per la semina su sodo, perfettamente complementari alla propria gamma. Contestualmente nasce MASCHIO GASPARDO USA INC, joint-venture con sede sempre in Iowa, che svilupperà e produrrà seminatrici di precisione di grande formato per il mercato nordamericano.

MASCHIO GASPARDO NORTH AMERICA INC, presente dal 2004 con la filiale di DeWitt (Iowa), rafforza così la propria presenza investendo in una delle aree più strategiche del continente per l’agricoltura estensiva.

Questa operazione rappresenta un passo concreto e coerente con la strategia di MASCHIO GASPARDO degli ultimi anni: investire nel Nord America come parte del proprio piano strategico di crescita e rafforzamento nei mercati a più alto potenziale. La partnership con LYNX, costruttore locale, completa questa visione, offrendo un accesso privilegiato a competenze produttive, agronomiche e tecnologiche radicate nel cuore del Corn Belt americano, in uno stato – l’Iowa – che è il principale produttore di mais negli Stati Uniti.

Fondata nel 2013, LYNX AG è un’azienda americana che produce sul territorio nazionale. Riconosciuta per la sua agilità nello sviluppo, per la specializzazione nel precision farming e per la capacità di innovare rapidamente, LYNX detiene il primato per la più grande macchina strip-till (lavorazione a fasce) al mondo: 20 metri di larghezza operativa, 36 file, doppio serbatoio fertilizzante da 24 tonnellate, progettata per offrire massima efficienza nella semina di colture come mais e barbabietola da zucchero. L’azienda dispone inoltre di una propria farm aziendale, utilizzata per il collaudo agronomico e funzionale delle tecnologie sviluppate, assicurando risultati concreti in campo.

L’accordo consentirà a MASCHIO GASPARDO di estendere la propria gamma di seminatrici di grandi dimensioni, integrando soluzioni progettate specificamente per le esigenze del mercato nordamericano. In questo contesto, sarà sviluppata una nuova gamma di seminatrici di precisione in cui l’elemento di semina sarà CHRONO, l’unità ad alta velocità progettata e brevettata da MASCHIO GASPARDO, frutto dell’esperienza pluriennale sviluppata nel settore.

CHRONO è un elemento di semina altamente tecnologico che integra sette brevetti meccanici ed elettronici. Garantisce la massima precisione di semina anche oltre i 15 km/h, grazie al trasporto pneumatico del seme, all’elettronica avanzata e alla connettività ISOBUS. Sviluppato in collaborazione con la Scuola Italiana di Design (SID), CHRONO rappresenta un’eccellenza non solo in termini di performance, ma anche per l’estetica funzionale tipica del miglior design industriale italiano.