Cresce la domanda di depositi bagagli: una scale-up italiana si fa spazio nel mercato

Il turismo breve cambia il modo di visitare le città: Radical Storage, una piattaforma nata in Italia, intercetta un bisogno concreto di chi viaggia senza una base fissa. E lo fa con una rete capillare che coinvolge anche le periferie.

Il turismo urbano sta cambiando volto. Secondo le ultime tendenze raccolte nel settore, cresce in tutta Europa il fenomeno dei viaggi brevi, spesso concentrati nel weekend o in singole giornate. Una modalità di viaggio che richiede flessibilità, tempi ottimizzati e, soprattutto, leggerezza. Non a caso, uno dei servizi più ricercati da chi arriva in città prima del check-in o parte dopo il check-out è quello del deposito bagagli.

Tra le realtà che stanno rispondendo a questa esigenza si segnala Radical Storage, una piattaforma italiana che consente di prenotare online spazi per lasciare valigie e zaini all’interno di attività convenzionate – bar, negozi, hotel – presenti nelle principali città turistiche. Il sistema è attivo in oltre 80 Paesi e, secondo quanto comunicato dall’azienda, conta migliaia di punti di deposito nel mondo.

Radical Storage si presenta come una delle poche scale-up italiane nel settore travel-tech con ambizioni internazionali, in un mercato dominato da grandi player esteri. Fondata a Roma, la piattaforma ha puntato su un bisogno molto specifico ma estremamente diffuso: offrire una soluzione sicura e comoda per liberarsi temporaneamente dei bagagli e sfruttare meglio il tempo a disposizione.