Spazio, a dicembre la settima edizione di Nse alla fiera di Roma

Torna Nse New Space Economy 2025, che si svolgera dal 10 al 12 dicembre in Fiera Roma. Giunta alla settima edizione, e la fiera di riferimento nel settore spaziale per enti e istituzioni, aziende specializzate, startup emergenti, universita e centri di ricerca. Organizzata da Fiera Roma, Nse e oggi l'unica manifestazione italiana, articolata su un'area espositiva e un programma di conferenze, a far parte della Space Golden League, la prestigiosa alleanza tra le piu importanti conferenze spaziali europee. Questa alleanza - che vede anche la partecipazione della European Space Conference di Bruxelles, del nuovo Munich Space Summit di Monaco, oltre al recente Les Assises du NewSpace di Parigi - costituisce per Nse un'importantissima membership destinata ad aumentare fortemente l'attrattivita e il respiro internazionale dell'evento. Numerose sono le novita di Nse 2025. E' stata innanzitutto avviata l'organizzazione di una Conferenza Scientifica guidata dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), che si sviluppera nei giorni della manifestazione riunendo manager, ricercatori e professionisti del settore per approfondire le principali tematiche e le nuove sfide poste allo sviluppo della Space Economy. Tra i temi centrali, questa Conferenza seguira due eventi decisivi per il futuro delle attivita spaziali in Italia e in Europa: l'attuazione della prima Legge Italiana sullo Spazio, in vigore dal giugno scorso, con i riflessi sul quadro normativo e regolatorio europeo, nonche i risultati del Consiglio Ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), in programma a Brema (Germania) a fine novembre, nel quale il nostro Paese si prepara ad esercitare un ruolo di leadership.

Piu in generale, il programma di Nse 2025 prevede, oltre ad un'ampia area espositiva con stand e desk di enti e aziende del settore, altre importanti iniziative e attivita destinate ad espositori e pubblico. Tra le novita, vi saranno i TechTables, tavoli tecnici che metteranno in connessione esperti ed espositori, fungendo da think tank collaborativi per professionisti ed esperti dell'intero ecosistema spaziale, dove approfondire e sviluppare nuove partnership e progetti. Dopo il successo nel 2024, confermata la Nse Pitch Competition, il concorso annuale che seleziona e premia le startup piu innovative nel panorama della Space Economy. Tornano anche alcuni asset tradizionali di Nse, quali l'Arena, un palco centrale nell'area espositiva che ospitera eventi e presentazioni corporate a cura di espositori e sponsor, e l'Area Networking e B2B, pensata per favorire incontri e nuove connessioni soprattutto a livello internazionale. Ultimo e non meno importante l'Educational Hub, l'area per la formazione e l'aggiornamento sulle tematiche spaziali dedicata ai giovani, agli studenti, ai professionisti e ai talenti di domani. In collaborazione con le imprese piu importanti del settore, anche quest'anno Nse dara vita al suo progetto Career Opportunity, per facilitare il contatto e l'orientamento verso reali opportunita di lavoro nel comparto della Space Economy e delle sue applicazioni.