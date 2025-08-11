Quote di mercato delle piattaforma di streaming nel secondo trimestre 2025 in Italia

Questo mese, JustWatch , la più grande guida di film e serie TV in streaming al mondo, ha pubblicato le quote di mercato aggiornate di tutti i più grandi servizi di streaming. I risultati mostrati qui sotto riflettono i dati raccolti negli ultimi 3 mesi.



Prime Video e Netflix appaiate in testa col 27%.

Disney+ rafforza il suo ruolo di terzo incomodo guadagnando un punto e salendo al 18%.

Netflix e Prime Video continuano il loro dominio. Disney+ si conferma terzo player con il suo 18% (+1% rispetto al primo trimestre), davanti al 6% di Now Tv (stabile) raggiunto da Apple TV+ (+2%). Aumenta del 2% anche la quota di Infinity+ che passa dal 3% al 5% davanti a Paramount+ la cui quota rimane invariata al 4%. Stabile al 2% discovery+, MUBI chiude con l’1%.

E nel resto d’Europa e negli Stati Uniti quali piattaforme vanno più forte?

Nei principali paesi europei e negli Stati Uniti, Netflix e Prime Video sono le due piattaforme dominanti, ma non sempre nello stesso ordine.



Netflix è davanti a Prime Video nel Regno Unito, con un vantaggio di due punti percentuali (26% vs. 24%), uno in meno dello scorso trimestre, vantaggio ancora più marcato in Spagna che ammonta ben 3 punti percentuali (23% Netflix, 20% Prime Video).

Cambio di scenario in Francia e Italia, dove entrambe le piattaforme sono ora appaiate in testa con il 27% in Italia e il 25% in Francia.

Al contrario, tra i grandi paesi europei, la Germania è l'unico in cui Prime Video continua a superare Netflix di tre punti percentuali (questo trimestre 28% vs. 25%), uno in più del precedente trimestre, divario presente anche oltre oceano ad esempio negli Stati Uniti o in Brasile, ma tuttavia più contenuto ammontando ad un solo punto percentuale; negli USA 21% Prime Video vs. 20% Netflix, mentre in Brasile 22% Prime Video vs. 21% Netflix.

Disney+ terzo player nei principali mercati europei e anche negli Stati Uniti (dove sorpassa Max)

Disney+ conferma la sua terza posizione tra le piattaforme di streaming in Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito con un trend in continua ascesa. In Italia il divario col secondo posto è del 9%, mentre in Germania è dell’8% (in entrambi i Paesi era del 10% il trimestre scorso). In Francia e Spagna era del 7% il trimestre scorso, mentre questo trimestre scende al 5% in Francia e al 4% in Spagna. Questo trend di avvicinamento alla seconda posizione è ancora più evidente nel Regno Unito, dove questo trimestre ammonta solo al 2% (era del 5% il trimestre precedente), grazie anche al lancio di nuove produzioni, soprattutto locali, che hanno attirato nuovi spettatori.

Disney+ ottiene inoltre buoni risultati anche negli Stati Uniti, e questo trimestre supera Max (precedentemente HBO), che era al terzo posto fino al trimestre scorso (Disney+ 14% contro Max 12%).

Le piattaforme locali dietro i giganti internazionali

Non sorprende che le grandi piattaforme internazionali, grazie alle loro risorse e produzioni, siano in testa in quasi tutti i mercati, anche se ciò non impedisce ad alcuni provider locali di ottenere quote di mercato molto rispettabili. L'esempio più evidente si trova in Francia, dove Canal+ occupa un eccellente quarto posto con un solido 10%, perdendo tuttavia un punto percentuale rispetto al trimestre scorso e vedendo aumentare il distacco da Disney+ a nove punti percentuali (erano 7 il precedente trimestre), mentre in Spagna, Filmin e Movistar+ si posizionano rispettivamente al sesto posto con il 5% e al settimo con il 4% entrambi aumentando la loro quota di un punto percentuale. Lo stesso accade in altri paesi europei, come nel Regno Unito, dove ITVX occupa la quinta posizione con il 6% (stabile), o in Italia, dove troviamo Infinity+ con il 5%, così come RTL+ in Germania, anch'esso con il 5%, entrambe con una quota aumentata negli ultimi 3 mesi.

Metodologia:

Le quote di mercato di JustWatch vengono calcolate in base all’interesse degli utenti che usano il sito web e la app di JustWatch. L’interesse degli utenti in Italia viene misurato prendendo in considerazione i film e le serie TV che le persone aggiungono alla Watchlist, i clic sulle offerte di streaming presenti sulle nostre pagine, l’uso di filtri per selezionare diverse piattaforme di streaming e la scelta di una di esse.

A proposito di JustWatch



JustWatch è la più grande guida al mondo di contenuti in streaming consultata da più di 60 milioni di utenti al mese da 140 Paesi. Grazie a JustWatch gli utenti possono scoprire dove è possibile guardare legalmente online film, serie TV ed eventi sportivi disponibili su centinaia di piattaforme, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+, Disney+, NowTV, Infinity e molte altre.

JustWatch ha sede a Berlino, in Germania, e ha uffici a New York, Parigi, Monaco di Baviera e Londra e conta oltre 200 dipendenti.