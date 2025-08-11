Libero logo
lunedì 11 agosto 2025
Quote di mercato delle piattaforma di streaming nel secondo trimestre 2025 in Italia

4' di lettura

Questo mese, JustWatch, la più grande guida di film e serie TV in streaming al mondo, ha pubblicato le quote di mercato aggiornate di tutti i più grandi servizi di streaming. I risultati mostrati qui sotto riflettono i dati raccolti negli ultimi 3 mesi.
 

Prime Video e Netflix appaiate in testa col 27%.
Disney+ rafforza il suo ruolo di terzo incomodo guadagnando un punto e salendo al 18%.

Netflix e Prime Video continuano il loro dominio. Disney+ si conferma terzo player con il suo 18% (+1% rispetto al primo trimestre), davanti al 6% di Now Tv (stabile) raggiunto da Apple TV+ (+2%). Aumenta del 2% anche la quota di Infinity+ che passa dal 3% al 5% davanti a Paramount+ la cui quota rimane invariata al 4%. Stabile al 2% discovery+, MUBI chiude con l’1%.

E nel resto d’Europa e negli Stati Uniti quali piattaforme vanno più forte?
Nei principali paesi europei e negli Stati Uniti, Netflix e Prime Video sono le due piattaforme dominanti, ma non sempre nello stesso ordine.


Netflix è davanti a Prime Video nel Regno Unito, con un vantaggio di due punti percentuali (26% vs. 24%), uno in meno dello scorso trimestre, vantaggio ancora più marcato in Spagna che ammonta ben 3 punti percentuali (23% Netflix, 20% Prime Video).

Cambio di scenario in Francia e Italia, dove entrambe le piattaforme sono ora appaiate in testa con il 27% in Italia e il 25% in Francia.
Al contrario, tra i grandi paesi europei, la Germania è l'unico in cui Prime Video continua a superare Netflix di tre punti percentuali (questo trimestre 28% vs. 25%), uno in più del precedente trimestre, divario presente anche oltre oceano ad esempio negli Stati Uniti o in Brasile, ma tuttavia più contenuto ammontando ad un solo punto percentuale; negli USA 21% Prime Video vs. 20% Netflix, mentre in Brasile 22% Prime Video vs. 21% Netflix.

Disney+ terzo player nei principali mercati europei e anche negli Stati Uniti (dove sorpassa Max)

Disney+ conferma la sua terza posizione tra le piattaforme di streaming in Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito con un trend in continua ascesa. In Italia il divario col secondo posto è del 9%, mentre in Germania è dell’8% (in entrambi i Paesi era del 10% il trimestre scorso). In Francia e Spagna era del 7% il trimestre scorso, mentre questo trimestre scende al 5% in Francia e al 4% in Spagna. Questo trend di avvicinamento alla seconda posizione è ancora più evidente nel Regno Unito, dove questo trimestre ammonta solo al 2% (era del 5% il trimestre precedente), grazie anche al lancio di nuove produzioni, soprattutto locali, che hanno attirato nuovi spettatori.

Disney+ ottiene inoltre buoni risultati anche negli Stati Uniti, e questo trimestre supera Max (precedentemente HBO), che era al terzo posto fino al trimestre scorso (Disney+ 14% contro Max 12%).

Le piattaforme locali dietro i giganti internazionali

Non sorprende che le grandi piattaforme internazionali, grazie alle loro risorse e produzioni, siano in testa in quasi tutti i mercati, anche se ciò non impedisce ad alcuni provider locali di ottenere quote di mercato molto rispettabili. L'esempio più evidente si trova in Francia, dove Canal+ occupa un eccellente quarto posto con un solido 10%, perdendo tuttavia un punto percentuale rispetto al trimestre scorso e vedendo aumentare il distacco da Disney+ a nove punti percentuali (erano 7 il precedente trimestre), mentre in Spagna, Filmin e Movistar+ si posizionano rispettivamente al sesto posto con il 5% e al settimo con il 4% entrambi aumentando la loro quota di un punto percentuale. Lo stesso accade in altri paesi europei, come nel Regno Unito, dove ITVX occupa la quinta posizione con il 6% (stabile), o in Italia, dove troviamo Infinity+ con il 5%, così come RTL+ in Germania, anch'esso con il 5%, entrambe con una quota aumentata negli ultimi 3 mesi.

Metodologia:

Le quote di mercato di JustWatch vengono calcolate in base all’interesse degli utenti che usano il sito web e la app di JustWatch. L’interesse degli utenti in Italia viene misurato prendendo in considerazione i film e le serie TV che le persone aggiungono alla Watchlist, i clic sulle offerte di streaming presenti sulle nostre pagine, l’uso di filtri per selezionare diverse piattaforme di streaming e la scelta di una di esse.

A proposito di JustWatch
 

JustWatch è la più grande guida al mondo di contenuti in streaming consultata da più di 60 milioni di utenti al mese da 140 Paesi. Grazie a JustWatch gli utenti possono scoprire dove è possibile guardare legalmente  online film, serie TV ed eventi sportivi disponibili su centinaia di piattaforme, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+, Disney+, NowTV, Infinity e molte altre.

JustWatch ha sede a Berlino, in Germania, e ha uffici a New York, Parigi, Monaco di Baviera e Londra e conta oltre 200 dipendenti.